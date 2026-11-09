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Спремачице из Скупштине АП Војводине позване на разговор у полицију

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АТВ редакција
09.11.2026 18:15

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Након вијести да су приведене 22 спремачице запослене у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине због сумње на уништавање документације, огласила се Управа за заједничке послове покрајинских органа АП Војводине и демантовала те наводе.

„Једина тачна чињеница јесте да су запослене раднице дале изјаве надлежним органима искључиво у својству грађана, што представља стандардну процедуру, у вези са чим је издата и службена биљешка Полицијске управе у Новом Саду“, наводи се у саопштењу.

Како је пренио Данас, позивајући се на сазнања из више извора у МУП-у, по налогу тужилаштва приведене су 22 спремачице запослене у Скупштини АП Војводине због сумње на уништавање документације.

Према тим информацијама, оне су саслушане у Полицијској испостави Стари град у Новом Саду, по налогу тужилаштва, због сумње да је уништавана документација из Скупштине АП Војводине.

У првобитним извјештајима није било познато у ком својству су давале изјаве у полицији.

Подсјећамо, Врховно јавно тужилаштво издало је хитно обавезно упутство којим се налаже свим главним јавним тужиоцима да од полиције захтијевају спречавање уништавања службених списа и провјеру информација о уништавању документације у државним институцијама, банкама, Безбједносно-информативној агенцији (БИА) и другим установама.

Такође, прије неколико дана полиција је ушла у зграду Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) из истог разлога.

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Тагови :

Скупштина

спремачица

АП Војводина

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