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Виз ер уводи додатне летове из БиХ према европским градовима

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АТВ редакција
10.11.2026 11:29

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Авион компаније Виз Ер
Фото: Tibor Szabo / Pexels

Виз ер ће уочи Божића и Нове године повећати број летова из Тузле на седам линија. Како је најављено, додатне линије се уводе према више европских градова.

У врхунцу празничног периода компанија ће имати 39 седмичних полазака, десет више него на почетку зимске сезоне, објавио је специјализовани портал "Замааеро".

Кристијан Иван Периш

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На почетку ове зимске сезоне Виз ер из Тузле има 29 седмичних летова на десет линија, што је 17 летова и седам линија више него у истом периоду прошле године.

Највише додатних летова за Базел, Дортмунд и Меминген

По два додатна седмична лета добиће Базел, Дортмунд и Меминген. За Базел ће број полазака порасти са три на пет, а за Дортмунд и Меминген са пет на седам.

  • Базел – са три на пет летова седмично, од 22. децембра до 10. јануара
  • Берлин – са два на три, од 23. децембра до 8. јануара
  • Дортмунд – са пет на седам, од 22. децембра до 9. јануара
  • Хан – са два на три, од 21. децембра до 10. јануара
  • Мастрихт – са два на три, од 16. децембра до 8. јануара, уз изузетак 25. децембра, када лета нема
  • Малме – са два на три, од 17. децембра до 7. јануара
  • Меминген – са пет на седам, од 22. децембра до 8. јануара

За Братиславу и Келн планирана су по три лета седмично, а за Хамбург два.

Према најави портала "Замааеро", Виз ер ће након празничног периода знатно смањити број летова из Тузле. Портал је најавио да ће детаље објавити накнадно.

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Тагови :

Виз Ер

Тузла

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