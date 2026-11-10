Виз ер уводи додатне летове из БиХ према европским градовима

Аутор:АТВ редакција
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Виз ер ће уочи Божића и Нове године повећати број летова из Тузле на седам линија. Како је најављено, додатне линије се уводе према више европских градова.
У врхунцу празничног периода компанија ће имати 39 седмичних полазака, десет више него на почетку зимске сезоне, објавио је специјализовани портал "Замааеро".
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На почетку ове зимске сезоне Виз ер из Тузле има 29 седмичних летова на десет линија, што је 17 летова и седам линија више него у истом периоду прошле године.
Највише додатних летова за Базел, Дортмунд и Меминген
По два додатна седмична лета добиће Базел, Дортмунд и Меминген. За Базел ће број полазака порасти са три на пет, а за Дортмунд и Меминген са пет на седам.
За Братиславу и Келн планирана су по три лета седмично, а за Хамбург два.
Према најави портала "Замааеро", Виз ер ће након празничног периода знатно смањити број летова из Тузле. Портал је најавио да ће детаље објавити накнадно.
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