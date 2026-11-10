Виз ер уводи додатне летове из БиХ према европским градовима

Виз ер ће уочи Божића и Нове године повећати број летова из Тузле на седам линија. Како је најављено, додатне линије се уводе према више европских градова.

У врхунцу празничног периода компанија ће имати 39 седмичних полазака, десет више него на почетку зимске сезоне, објавио је специјализовани портал "Замааеро".

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На почетку ове зимске сезоне Виз ер из Тузле има 29 седмичних летова на десет линија, што је 17 летова и седам линија више него у истом периоду прошле године.

Највише додатних летова за Базел, Дортмунд и Меминген

По два додатна седмична лета добиће Базел, Дортмунд и Меминген. За Базел ће број полазака порасти са три на пет, а за Дортмунд и Меминген са пет на седам.

Базел – са три на пет летова седмично, од 22. децембра до 10. јануара

Берлин – са два на три, од 23. децембра до 8. јануара

Дортмунд – са пет на седам, од 22. децембра до 9. јануара

Хан – са два на три, од 21. децембра до 10. јануара

Мастрихт – са два на три, од 16. децембра до 8. јануара, уз изузетак 25. децембра, када лета нема

Малме – са два на три, од 17. децембра до 7. јануара

Меминген – са пет на седам, од 22. децембра до 8. јануара

За Братиславу и Келн планирана су по три лета седмично, а за Хамбург два.

Према најави портала "Замааеро", Виз ер ће након празничног периода знатно смањити број летова из Тузле. Портал је најавио да ће детаље објавити накнадно.