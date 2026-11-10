EVL Sport – novo mjesto za sportske vijesti, rezultate i priče koje zaslužuju pažnju

Ljubitelji sporta od sada imaju još jedno mjesto na kojem mogu pratiti najvažnije, najzanimljivije i najaktuelnije informacije iz svijeta sporta.

Stranica EVL Sport (@evlsport_) planira svoju priču s ciljem da na jednom mjestu okupi sportske vijesti, zanimljivosti i priče koje obilježavaju domaću te međunarodnu sportsku scenu.

Od fudbala, košarke i rukometa, preko tenisa i odbojke, pa sve do ostalih sportova, EVL Sport donosi sadržaj namijenjen svima koji žele biti u toku sa sportskim dešavanjima.

Fokus je na svakodnevnim informacijama, rezultatima, najvažnijim događajima, ali i pričama koje često ostanu izvan prvog plana, a zaslužuju pažnju sportske javnosti.

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Posebno mjesto zauzimaće domaći sport, uz praćenje dešavanja na regionalnoj i međunarodnoj sceni.

Cilj je približiti publici kako velike sportske događaje i uspjehe, tako i manje poznate priče, zanimljive statističke podatke i trenutke koji sport čine nepredvidivim i posebnim.

Kroz prilagođen i dinamičan format, EVL Sport nastojaće da prati ritam savremenih društvenih mreža, nudeći čitaocima brz, pregledan i zanimljiv pristup sportskim informacijama.

Pokretanjem stranice @evlsport_ počinje nova sportska priča, a svi ljubitelji sporta pozvani su da je zaprate i budu dio zajednice koja dijeli istu strast.