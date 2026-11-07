"Zlatna rukavica": Filip Džida i Anastasija Lukajić bez premca u Banjaluci

Filip Džida domogao se "Zlatne rukavice", priznanja za najboljeg boksera na istoimenom prestižnom turniru koji je ove godine održan u Banjaluci.

Srpski bokser je banjalučkoj publici priuštio sjajan meč u okršaju sa Poljakom Timurom Cebenom i zasluženo je stigao do laskave titule.

Kod dama je u ringu briljirala Anastasija Lukajić, a “Zlatnom rukavicom” za najbolju na turniru pečatirala je pobjedu nad Dankinjom Dite Fršholm.

Finalne večeri turnira na programu je bilo 13 borbi u omladinskoj i seniorskoj konkurenciji. Najborbeniji meč, po ocjeni stručnog žirija, prikazali su Slavijin Mihajlo Đekić i Danac Matijas Mehmet Bujukdemir.

Zadovoljni su Slaviji što su položili još jedan organizacioni ispit, a posebno su ponosni što su na boksersku mapu vratili i svoj memorijal Velikana u znak sjećanja na Sredoju Zekanovića, Dragana Batara, Radovana Bisića i Marijana Beneša.

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Za najbolje u omladinskoj kategoriji proglašeni su Hodža Altin i Nataša Lukić, a Tina Poletan je dobila priznanje za najboljeg sudiju turnira.