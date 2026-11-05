Rukometaši Sloge vrijedno rade za dvomeč protiv Olimpijakosa

Prvu prepreku u EHF Evropa kupu, rukometaši Sloge uspješno su preskočili. Pred njima je sada mnogo teži zadatak. Dobojlije čeka dvomeč protiv Olimpijakosa.

Rukometaši dobojske Sloge u dobrom raspoloženju dočekuju predstojeće izazove. Dvomeč protiv Olimpijakosa u trećem kolu EHF Evropskog kupa je veliki ispit za izabranike Miljana Stanića, a trener dobojskog tima vjeruje u dobro izdanje svojih momaka protiv grčkog kluba.

Dvije pobjede i poraz ostvarili su rukometaši Sloge na startu nove sezone u domaćem šampionatu. Za sada sve ide prema planu, momci vrijedno rade i nadaju se ostvarivanju svih prvenstvenih ciljeva, kao i dobrim utakmicama protiv Olimpijakosa.

Oba duela protiv Olimpijakosa biće odigrana u Pireju 27. i 28. novembra. Prije puta u Grčku, Slogu očekuju i mečevi u Prvenstvu BiH, prvi već sutra protiv Vogošće u zaostaloj utakmici četvrtog kola.