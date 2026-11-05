Preminuo Alan Džons

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Čuveni Australijanac Alan Džons, prvi vozač koji je osvojio titulu šampiona Formule 1 za ekipu Vilijams, preminuo je u 80. godini, saopštila je danas njegova porodica, prenio je AP.
Džons, koji je titulu u F1 osvojio 1980. godine, preminuo je poslije kratke bolesti.
- Sa velikom tugom obavještavamo javnost da je preminuo naš voljeni Alan. Mnogo će nedostajati svojim najbližima, koji će ga se rado sjećati, kao i brojnim navijačima na čijoj je podršci uvijek bio zahvalan - navela je u saopštenju njegova supruga Amanda.
Džons je rođen 1946. godine u Melburnu, a bio je drugi i za sada posljednji Australijanac šampion F1. On je tokom karijere u F1 zabilježio 12 pobeda i 24 plasmana na pobjedničko postolje, prenosi Tanjug.
Bio je član Australijske kuće slavnih motosporta i Sportske kuće slavnih Australije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
16 h0
Ostali sportovi
21 h0
Ostali sportovi
6 d0
Ostali sportovi
6 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu