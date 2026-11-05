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Preminuo Alan Džons

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05.11.2026 09:29

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Преминуо Алан Џонс
Foto: Pixabay

Čuveni Australijanac Alan Džons, prvi vozač koji je osvojio titulu šampiona Formule 1 za ekipu Vilijams, preminuo je u 80. godini, saopštila je danas njegova porodica, prenio je AP.

Džons, koji je titulu u F1 osvojio 1980. godine, preminuo je poslije kratke bolesti.

- Sa velikom tugom obavještavamo javnost da je preminuo naš voljeni Alan. Mnogo će nedostajati svojim najbližima, koji će ga se rado sjećati, kao i brojnim navijačima na čijoj je podršci uvijek bio zahvalan - navela je u saopštenju njegova supruga Amanda.

Džons je rođen 1946. godine u Melburnu, a bio je drugi i za sada posljednji Australijanac šampion F1. On je tokom karijere u F1 zabilježio 12 pobeda i 24 plasmana na pobjedničko postolje, prenosi Tanjug.

Bio je član Australijske kuće slavnih motosporta i Sportske kuće slavnih Australije.

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Formula 1

preminuo muškarac

Alan Džons

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