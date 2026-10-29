Logo

Čelendž kup: Odbojkašice Borca poražene od šampiona Finske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 19:46

Komentari:

0
Иако европски деби није крунисан побједом одбојкашице Борца нису разочарале. Поражене су од шампиона Финске екипе Фајфер Кусамо, али су показале жељу и борбеност на паркету. На крају је било 25:17, 25:17 и 25:18. Оно што посебно радује јесте испуњена дворана Борик и подршка која није изостала током цијелог меча.
Foto: ATV

Iako evropski debi nije krunisan pobjedom odbojkašice Borca nisu razočarale.

Poražene su od šampiona Finske ekipe Fajfer Kusamo, ali su pokazale želju i borbenost na parketu. Na kraju je bilo 25:17, 25:17 i 25:18. Ono što posebno raduje jeste ispunjena dvorana Borik i podrška koja nije izostala tokom cijelog meča.

Fantastično je bilo. Domaćini su uradili sjajan posao na organizaciji. Mi volimo ovakvu atmosferu iako se moje igračice nisu najbolje snašle na početku jer nisu navikle da igraju u ovakvom ambijentu. U svakom slučaju čestitke domaćinu na atmosferi i lijepom dočeku

Za klub koji je nastao tek prije pet godina, izlazak na međunarodnu scenu potvrda je dobrog rada. Veliko je ovo iskustvo za odbojkašice Borca koje su za tako kratak period dobile priliku da igraju i van domaćih okvira.

Revanš u Finskoj je četvrtog novembra. Prije toga crveno-plave će u subotu dočekati Bimal jedinstvo u okviru petog kola Premijer lige.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Odbojka

ŽOK Borac

utakmica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Млада атлетичарка погинула у језивом судару возова

Ostali sportovi

Mlada atletičarka poginula u jezivom sudaru vozova

5 h

0
Шокантан снимак с терена: Тренер усред меча жестоко ударио малољетну одбојкашицу

Ostali sportovi

Šokantan snimak s terena: Trener usred meča žestoko udario maloljetnu odbojkašicu

2 d

0
Карате

Ostali sportovi

Karate: "Kastra open" okupio više od 700 takmičara

2 d

0
Рукометаши Борца на утакмици са ПАОК-ом

Ostali sportovi

RK Borac savladao PAOK za častan oproštaj od Evrope

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima