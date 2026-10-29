Čelendž kup: Odbojkašice Borca poražene od šampiona Finske

Poražene su od šampiona Finske ekipe Fajfer Kusamo, ali su pokazale želju i borbenost na parketu. Na kraju je bilo 25:17, 25:17 i 25:18. Ono što posebno raduje jeste ispunjena dvorana Borik i podrška koja nije izostala tokom cijelog meča.

Fantastično je bilo. Domaćini su uradili sjajan posao na organizaciji. Mi volimo ovakvu atmosferu iako se moje igračice nisu najbolje snašle na početku jer nisu navikle da igraju u ovakvom ambijentu. U svakom slučaju čestitke domaćinu na atmosferi i lijepom dočeku

Za klub koji je nastao tek prije pet godina, izlazak na međunarodnu scenu potvrda je dobrog rada. Veliko je ovo iskustvo za odbojkašice Borca koje su za tako kratak period dobile priliku da igraju i van domaćih okvira.

Revanš u Finskoj je četvrtog novembra. Prije toga crveno-plave će u subotu dočekati Bimal jedinstvo u okviru petog kola Premijer lige.