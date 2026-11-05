Vicepremijer Bavarske pronađen mrtav u hotelu u Berlinu

Lider stranke Slobodni birači (FV) i vicepremijer njemačke savezne pokrajine Bavarske Hubert Ajvanger preminuo je u 55. godini u hotelu u Berlinu, prenijeli su mediji.

Njegovu smrt potvrdili su izvori iz bavarske pokrajinske vlade i berlinske policije, dok uzrok smrti za sada nije poznat.

Ajvanger je u srijedu trebalo da prisustvuje otvaranju kancelarije Slobodnih birača u Berlinu, ali je otkazao dolazak jer se, prema navodima medija, nije osjećao dobro. Nakon toga nije bio dostupan, a njegovo tijelo pronađeno je u hotelu „Nojer Fric“ u berlinskoj četvrti Mite.

Berlinska policija saopštila je da su tužilaštvo i Šesto odjeljenje kriminalističke policije pokrenuli istragu kako bi utvrdili tačan uzrok i okolnosti smrti, kao i isključili mogućnost da je smrt nastupila kao posljedica djelovanja druge osobe.

Ajvangerova porodica obaviještena je o njegovoj smrti. Bio je u vanbračnoj zajednici sa Tanjom Švajger, načelnicom okruga Regenzburg, sa kojom ima dva sina.

Rođen je 26. januara 1971. godine u Ergoldsbahu u Donjoj Bavarskoj. Političku karijeru započeo je u stranci Slobodni birači, čiji je pokrajinski lider postao 2006. godine, a nacionalni predsjednik 2010. godine.

Za poslanika u parlamentu Bavarske izabran je 2008. godine, dok je nakon pokrajinskih izbora 2018. godine postao ministar privrede, regionalnog razvoja i energetike, kao i zamjenik premijera Bavarske.

Premijer Bavarske Markus Zeder opisao je njegovu smrt kao „apsolutnu tragediju“.

Saučešće je izrazio i premijer Baden-Virtemberga Džem Ezdemir, koji je Ajvangera opisao kao političara snažnih uvjerenja i izrazitog karaktera.

Predsjednik Slobodne demokratske partije Volfgang Kubicki ocijenio je da je Ajvanger svojim nekonvencionalnim i neposrednim pristupom ostavio značajan trag u političkom životu, prenosi Sputnjik.