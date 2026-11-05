Logo

Tankeri sa gorivom koji su krenuli za SAD skrenuli sa rute

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.11.2026 07:37

Komentari:

0
Танкери са горивом који су кренули за САД скренули са руте
Foto: Tanjug / AP / Amirhosein Khorgooi

Tankeri sa gorivom iz Rusije koji su išli prema Sjedinjenim Američkim Državama skrenuli su sa rute, piše Fajnenšl tajms.

Ruski tankeri krenuli su prema SAD-u kao dio plana Donalda Trampa i Vladimira Putina o kupovini i uvozu dizela u SAD kako bi srušio cijene na bezinskim pumpama.

Tankeri naglo promijenili odredište

Talisman, 20 godina star ruski tanker koji se nalazi pod sankcijama SAD-a, Velike Britanije i Evropske unije, te tanker Leruo u vlasništvu kompanije iz Hong Konga, koji plovi pod zastavom Sijera Leonea i pod sankcijama je Britanije, EU i Kanade, više ne navode američku atlantsku obalu kao svoje odredište.

Leruo je u ponedjeljak promijenio signal i kao novo odredište naveo Brazil, dok se Talisman okrenuo od Atlantskog okeana i zaplovio nazad prema Sredozemnom moru, gdje se trenutno nalazi u blizini obale Alžira. Taj brod šalje signal da "čeka komandu", što znači da teret još nema potvrđenog kupca ni luku istovara.

Treći tanker natovaren ruskim dizelom, brod Agioi Fanendes u grčkom vlasništvu, prema podacima plovidbe i dalje ide prema SAD-u, ali takođe javlja da "čeka komandu". Njegov vlasnik, kompanija Eastern Mediterranean Maritime, ranije je za Fajnenšl tajms rekao da plove i čekaju uputstva jer luka istovara još nije potvrđena, dok u srijedu nisu odgovorili na novi upit za komentar.

S druge strane, Bist, tanker sa Sejšela pod sankcijama koji je teret ukrcao 27. oktobar u ruskoj luci Primorsk, takođe je zaplovio prema SAD-u i odašilje signal "Atlantik", što upućuje na to da mu je cilj atlantska obala Amerike.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tanker

Amerika

Rusija

Komentari (0)

Pročitajte više

Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Svijet

Nova eskalacija u Ormuskom moreuzu: Iranska garda tvrdi da su zapaljena dva naftna tankera i tegljač

1 h

0
Нема мира: Погођен још један танкер у Ормуском мореузу

Svijet

Nema mira: Pogođen još jedan tanker u Ormuskom moreuzu

6 d

0
Покушао да прође кроз забрањено подручје: Танкер налетио на мину!

Svijet

Pokušao da prođe kroz zabranjeno područje: Tanker naletio na minu!

1 sedm

0
Три руска танкера сa дизелом крећу ка САД

Svijet

Tri ruska tankera sa dizelom kreću ka SAD

1 sedm

0

Više iz rubrike

Занимљив крупни план гризлија који показује своју природну снагу и лепоту.

Svijet

Majka i kćerka pronađene mrtve nakon planinarenja: Sumnja se na napad medvjeda

1 h

0
Крупни план колекционарских Покемон картица за размјену у заштитним футролама на изложби.

Svijet

Zaplijenjeno 1,7 miliona falsifikovanih Pokemon karata: Najskuplja prodata za 16,5 miliona evra

1 h

0
Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Svijet

Nova eskalacija u Ormuskom moreuzu: Iranska garda tvrdi da su zapaljena dva naftna tankera i tegljač

1 h

0
Техеран не очекује промјену америчке политике након избора

Svijet

Teheran ne očekuje promjenu američke politike nakon izbora

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima