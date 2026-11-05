Tankeri sa gorivom koji su krenuli za SAD skrenuli sa rute

Tankeri sa gorivom iz Rusije koji su išli prema Sjedinjenim Američkim Državama skrenuli su sa rute, piše Fajnenšl tajms.

Ruski tankeri krenuli su prema SAD-u kao dio plana Donalda Trampa i Vladimira Putina o kupovini i uvozu dizela u SAD kako bi srušio cijene na bezinskim pumpama.

Tankeri naglo promijenili odredište

Talisman, 20 godina star ruski tanker koji se nalazi pod sankcijama SAD-a, Velike Britanije i Evropske unije, te tanker Leruo u vlasništvu kompanije iz Hong Konga, koji plovi pod zastavom Sijera Leonea i pod sankcijama je Britanije, EU i Kanade, više ne navode američku atlantsku obalu kao svoje odredište.

Leruo je u ponedjeljak promijenio signal i kao novo odredište naveo Brazil, dok se Talisman okrenuo od Atlantskog okeana i zaplovio nazad prema Sredozemnom moru, gdje se trenutno nalazi u blizini obale Alžira. Taj brod šalje signal da "čeka komandu", što znači da teret još nema potvrđenog kupca ni luku istovara.

Three Russian shadow fleet tanker loaded with Russian diesel have altered course and won't be shipping to the US coast. The "Agioi Fenandes" (IMO: 9798375) and "Talisman" (IMO: 9292060) switched their destination to "For Orders", meaning that they are actively looking for buyers. The "Leruo" (MO: 9385831) has set course for Brazil, while also looking for buyers. Source is "Marinetraffic". It looks like that the Trump-Putin scheme has fallen apart the moment the midterms were lost for Trump. What a surprise.. — (((Tendar))) (@Tendar) November 4, 2026

Treći tanker natovaren ruskim dizelom, brod Agioi Fanendes u grčkom vlasništvu, prema podacima plovidbe i dalje ide prema SAD-u, ali takođe javlja da "čeka komandu". Njegov vlasnik, kompanija Eastern Mediterranean Maritime, ranije je za Fajnenšl tajms rekao da plove i čekaju uputstva jer luka istovara još nije potvrđena, dok u srijedu nisu odgovorili na novi upit za komentar.

S druge strane, Bist, tanker sa Sejšela pod sankcijama koji je teret ukrcao 27. oktobar u ruskoj luci Primorsk, takođe je zaplovio prema SAD-u i odašilje signal "Atlantik", što upućuje na to da mu je cilj atlantska obala Amerike.