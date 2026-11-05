Teheran ne očekuje promjenu američke politike nakon izbora

IRGC tvrdi da su četiri tankera uništena nakon što su udarila u mine u Ormuskom moreuzu, dok vrhovni vođa Irana upozorava da će odgovor Teherana na eventualni novi američki napad biti snažniji i obuhvatniji.

Libanski premijer strahuje da bi zemlja zbog poteza Hezbolaha mogla biti uvučena u novi rat, dok predsjednik SAD Donald Tramp ocjenjuje da je sukob sa Iranom doprinio izbornom porazu republikanaca.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da su četiri tankera uništena nakon što su udarila u pomorske mine južno od Ormuskog moreuza. Dodali su da su još dva broda zaustavljena zbog, kako su naveli, „kršenja pravila plovidbe“.

Načelnik Generalštaba Ali Abdolahi ocijenio je da kontrola nad Ormuskim moreuzom Iranu donosi značajan globalni uticaj.

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da ustupci Vašingtona neće promijeniti neprijateljski odnos SAD prema Teheranu. Upozorio je da će odgovor Irana na eventualni novi američki napad biti snažniji i obuhvatniji.

Predsjednik SAD Donald Tramp saglasio se sa ocjenom da je rat sa Iranom doprinio izbornom porazu republikanaca. Priznao je da je sukob kratkoročno doveo do rasta cijena benzina, ali je naglasio da je bio neophodan kako bi se spriječilo da Iran razvije nuklearno oružje.

Libanski premijer Navaf Salam upozorio je da bi nastavak sukoba mogao uvući zemlju u novi rat. Poručio je Hezbolahu da Liban ne smije ponovo postati poprište tuđih sukoba, podsjećajući na visoku cijenu koju je zemlja već platila, prenosi RTS