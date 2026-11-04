Pokrenuta je akcija prikupljanja novčane pomoći za dječaka Kaija Pavlovića (11), koji je nakon potrage zbog nestanka pronađen mrtav u Kanadi, kako bi njegovi najbliži mogli da ga sahrane pored njegovog oca Sava Pavlovića u Bijeloj.

Porodica je uputila apel za pomoć, ističući da je svaka donacija dobrodošla i da im je cilj da dječaku obezbijede posljednje počivalište uz oca.

"Počeli smo sa prikupljanjem novčanih sredstava za našeg dječaka Kaija, kako bismo mogli da ga sahranimo pored njegovog oca Sava Pavlovića u Bijeloj. Svaka donacija je dobro došla", navodi se u apelu.

Od dječaka su se oprostili i emotivnom porukom, u kojoj su istakli da ga nikada neće zaboraviti.

"Naš mali anđele, neka ti duša caruje. Nikada te nećemo zaboraviti", napisala je njegova rođaka.

Organizacija iz Novog Zelanda "Give A Little" takođe je objavila apel za pomoć.

"Ne postoje riječi kojima možemo da opišemo koliko smo potreseni ovim tragičnim gubitkom, a naša najveća želja sada je da Kaija vratimo kući. Kai je ostao i bez oca, koji je takođe preminuo i sahranjen je u Crnoj Gori. Naš cilj je da Kaijevo tijelo prebacimo u Crnu Goru kako bi bio sahranjen pored svog tate i kako bi se, konačno, ponovo sjedinili", piše u objavi i dodaje se:

"I Krajstčerč je bio Kaijev dom. Tamo žive njegovi voljeni baka i deka, kao i tetke, a u tom gradu bio je voljen od mnogih ljudi. Ukoliko prikupimo dovoljno novca, voljeli bismo da dio sredstava bude namijenjen izgradnji trajnog spomen-vrta u Krajstčerču, mirnog mjesta na kojem bi porodica, prijatelji i članovi zajednice mogli da se okupljaju i čuvaju uspomenu na vedrog i divnog dječaka kakav je bio Kai, piše Telegraf.

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Kai Pavlović, koji je s porodicom godinama živio u Crnoj Gori, pronađen je mrtav u Kanadi, više od godinu dana nakon što je prijavljen njegov nestanak.

Za njegovu smrt optužene su dvije osobe iz porodice, a kako mediji prenose, u pitanju su njegovi majka i očuh. Posebno potresan detalj je da su rođaci iz Crne Gore još stokom potrage strahovali da d‌ječak možda više nije živ.

Kanadska policija saopštila je 2. novembra da su pronađeni posmrtni ostaci d‌ječaka za kojim se tragalo od septembra prošle godine, kada je prijavljen njegov nestanak u gradu Barnabiju, nedaleko od Vankuvera.