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Zaharova: Kanada grubo krši Olimpijsku povelju

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04.11.2026 20:31

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Odbijanje Kanade da izda vize ruskim sportistima koji žele da učestvuju na Svjetskom šampionatu u hokeju predstavlja grubo kršenje Olimpijske povelje, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je ranije da ruski omladinski hokejaški tim neće učestvovati na Svjetskom šampionatu u Kanadi jer Otava neće dati vize sportistima iz Rusije i Bjelorusije za takmičenja koja se održavaju na kanadskoj teritoriji.

"Takvi postupci predstavljaju ozbiljno kršenje Olimpijske povelje", istakla je Zaharova.

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Arbitražni sud za sport (CAS) prošle sedmice donio je odluku da Rusiji dozvoli učešće u takmičenjima Međunarodne hokejaške federacije (IHF).

Nakon odluke CAS-a, Njemačka je navela mogućnost da ne bude domaćin Svjetskog šampionata u hokeju naredne godine, dok su hokejaške federacije Švedske, Letonije, Finske, Norveške i Danske objavile da njihovi timovi neće igrati protiv reprezentacije Ruske Federacije.

Svjetski omladinski šampionat u hokeju održava se od 26. decembra ove godine do 5. januara naredne godine u kanadskim gradovima Edmonton i Red Dir u provinciji Alberta.

(Srna)

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Rusija

Marija Zaharova

Kanada

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