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Zakucala se u drvo: Žena iz BiH teško povrijeđena u Austriji

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04.11.2026 22:57

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Хитна помоћ
Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Državljanka Bosne i Hercegovine povrijeđena je u udesu, koji se desio juče, 3. novembra, oko 12.45 časova na regionalnom putu L215 iz pravca Stansa prema Jenbahu (Jenbach).

Iz za sada neutvrđenih razloga, nakon jedne lijeve krivine izgubila je kontrolu nad vozilom, sletjela sa kolovoza i potom prednjim dijelom automobila udarila u drvo. Nakon udesa uspjela je samostalno da izađe iz vozila.

Povrede nakon sudara

Kako mediji prenose, ova 29-godišnjakinja je sa povredama neutrvđenog stepena prevezena u Okružnu bolnicu u Švacu. Na vozilu je pričinjena totalna materijalna šteta.

U intervenciji su učestvovali pripadnici hitne pomoći sa vođom intervencije i dežurnim ljekarom, Dobrovoljno vatrogasno društvo Stans, kao i policija iz Švaca.

Po okončanju istrage, nadležnim institucijama biće dostavljeni odgovarajući izvještaji, pišu Nezavisne novine.


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Tagovi :

Austrija

Saobraćajna nezgoda

udes

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