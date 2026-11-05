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Zaplijenjeno 1,7 miliona falsifikovanih Pokemon karata: Najskuplja prodata za 16,5 miliona evra

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05.11.2026 07:12

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Крупни план колекционарских Покемон картица за размјену у заштитним футролама на изложби.
Foto: pexels/Erik Mclean

Holandska carina zaplijenila je više od 1,7 miliona falsifikovanih Pokemon karata, saopštila je carinska služba, navodeći da su karte u međuvremenu uništene.

Carinik je u maju u jednom brodskom kontejneru pronašao veliku količinu Pokemon karata i posumnjao u njihovu autentičnost, prenosi VRT nvc. U kontejneru je bilo više od 9.300 kutija sa ukupno 142.000 pakovanja karata.

Carina je pokrenula istragu, kojom je utvrđeno da su karte zaista bile falsifikovane.

"Na falsifikovanim kartama nije bilo oznake nosioca prava. Takođe, boje, papir i ilustracije razlikovali su se od onih na originalnim kartama", navodi se u saopštenju holandske carine.

Покемон карте

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Vijest je objavljena tek sada jer je carinska služba čekala potvrdu kompanije Nintendo, vlasnika brenda Pokemon, da je riječ o falsifikatima. Nakon što je autentičnost karata provjerena, carina ih je uništila, prenosi Tanjug.

Pokemon karte proizvode se od 1996. godine i već decenijama su veoma popularne, kako za igranje, tako i za kolekcionare. Cijena retkih karata može da dostigne desetine ili čak stotine hiljada evra.

Najskuplja Pokemon karta do sada prodata je prošle godine za 16,5 miliona evra.

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Tagovi :

Pokemon kartice

Holandija

Policija

Falsifikovane pokemon kartice

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