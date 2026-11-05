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Nova eskalacija u Ormuskom moreuzu: Iranska garda tvrdi da su zapaljena dva naftna tankera i tegljač

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05.11.2026 07:00

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Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je u četvrtak da su se dva naftna tankera i jedan tegljač zapalili u odvojenim incidentima, nakon što su pokušali da prođu kroz Ormuski moreuz neodobrenim plovnim rutama.

Prema navodima Garde, koje prenosi Rojters, jedan tanker je udario u minu dok je pokušavao da prođe južnom rutom kroz moreuz.

Drugi supertanker zapalio se prilikom skretanja sa odobrene rute u istočnom dijelu moreuza. Zapalio se i tegljač koji je prišao drugom brodu kako bi pomogao u gašenju požara.

Iran zabranjuje plovidbu rutama koje nije odobrio i već sedmicama izvještava o brodovima koji su na njima stradali.

Samo dan ranije Garda je tvrdila da su četiri tankera naletjela na mine. Krajem oktobra objavljeno je da je tanker sa dva miliona barela nafte udario u minu i zapalio se, a Garda je tvrdila i da je zaustavila dva tankera koja su plovila uz podršku američke vojske. Sredinom oktobra je, prema iranskim navodima, nakon udara u minu potonuo teretni brod sa 2.500 kontejnera.

Napetosti traju zbog rata između SAD i Irana, koji je ušao u osmi mjesec. Američke snage su 2. novembra napale strateško ostrvo Kešm u moreuzu, a Iran je dan kasnije objavio snimke tunela iz kojih lansira protivbrodske rakete.

Poremećaji u plovidbi kroz moreuz doveli su do rasta cijena nafte, dok zemlje Persijskog zaliva traže alternativne transportne pravce. KatarEnerdži je tako ove sedmice dogovorio kupovinu dodatnih sedam miliona tona američkog tečnog prirodnog gasa godišnje.

(Kliks)

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Sjedinjene Američke Države

Iran

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