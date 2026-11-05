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Majka i kćerka pronađene mrtve nakon planinarenja: Sumnja se na napad medvjeda

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05.11.2026 07:28

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Занимљив крупни план гризлија који показује своју природну снагу и лепоту.
Foto: pexels/Casey Ulesich

Majka i ćerka su pronađene mrtve nakon što su nestale tokom planinarenja u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Sumnja se da ih je napao grizli, saopštila je njihova porodica.

Dženifer Balkaras (48) i njena ćerka Sela Rid (20) prijavljene su kao nestale u nedjelju nakon što se nisu vratile sa kratke popodnevne šetnje, saopštila je porodica.

Njihova tijela su pronađena na planinarskoj stazi u blizini Bel Kula, potvrdila je Služba za zaštitu prirode Britanske Kolumbije (BCCOS). Služba je navela da dokazi pronađeni na licu mjesta „ukazuju na moguću umješanost životinje“. Zvaničnici sada pokušavaju da pronađu jednog ili više medvjeda za koje se sumnja da su učestvovali u napadu, piše BBC .

Tijela pronađena u roku od jednog dana

Tijelo Dženifer Balkaras pronađeno je u ponedjeljak, a telo njene ćerke u utorak, tokom pretrage u kojoj su učestvovali službenici za zaštitu prirode i pripadnici Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP).

Džef Tajr, inspektor BCCOS-a, napomenuo je da još nije poznato da li je jedan ili više medvjeda umješano u smrt dvije žene. Dodao je da će svaki uhvaćeni medvjed biti pregledan kako bi se utvrdilo da li je povezan sa napadom.

„Ako se utvrdi da je medvjed učestvovao u napadu, biće eutanaziran u skladu sa pokrajinskim smernicama za rješavanje sukoba između ljudi i divljih životinja, kako bi se zaštitila javna bezbjednost“, saopštio je Tir.

Dženifer i Sela su bile izuzetno bliske i dijelile su mnoge hobije, rekao je Dženiferin brat Džoš Balkaras za CBC.

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„Bile su nerazdvojne, odlično su se slagale. Kad god bi Dženi išla na planinarenje, Sela je bila tu uz nju“, dodao je.

Prema informacijama objavljenim na onlajn prikupljanju sredstava za sahranu, Dženifer se nedavno preselila u Bela Kulu kako bi započela novu karijeru i novo poglavlje u svom životu.

Do 13.000 grizli medvjeda živi u Britanskoj Kolumbiji

Grizli medvjedi su zakonski priznati kao vrsta koja zahtjeva posebnu zaštitu u Kanadi i predstavljaju važan dio prirodnog ekosistema Britanske Kolumbije. Prema procenama pokrajinskog Ministarstva za životnu sredinu, zemljište i parkove, u Britanskoj Kolumbiji živi između 10.000 i 13.000 grizli medvjeda.

Ministarstvo kaže da su sukobi između medvjeda i ljudi relativno retki, osim kada su životinje iznenađene ili pokušavaju da zaštite svoje mladunce i hranu. Međutim, poslednjih godina je bilo nekoliko ozbiljnih napada medvjeda u Britanskoj Kolumbiji.

U oktobru 2025. godine, grizli je napao dva planinara u oblasti Mekgregor. Jedan od njih je kasnije podlegao teškim povredama. Medvjed je kasnije pronađen mrtav. Sljedećeg mjeseca, medvjed je napao školsku grupu, takođe u oblasti Bel Kul. U tom napadu je povređeno 11 ljudi.

Federacija za divlje životinje Britanske Kolumbije (BCWF) upozorila je da se broj prijavljenih sukoba između grizlija i ljudi povećao otkako je pokrajina zabranila sportski lov na medvjede 2017. godine. „Bez lovačkog pritiska, grizliji i ljudi će se sve više nalaziti u istim područjima, što će neizbežno imati posljedice“, rekao je izvršni direktor BCWF-a Džesi Zeman.

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napad medvjeda

Planina

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