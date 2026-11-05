Dječak (14) ubio svoju djevojku poslije svađe oko moguće trudnoće

Osamnaestogodišnji mladić proglašen je krivim za ubistvo svoje djevojke, koje se dogodilo dok su razgovarali o mogućnosti da je ona trudna!

Ubistvo se dogodilo u novembru 2022. godine, kada su i osuđeni ubica, Rejmond Rajt Mlađi, i njegova djevojka, Samanta Hamfri, imali po 14 godina.

Rajt Mlađi proglašen je krivim za ubistvo drugog stepena pred sudom u saveznoj državi Njujork, a izricanje presude zakazano je za kraj januara. Prema navodima lokalnih medija, mogao bi da bude osuđen na doživotni zatvor.

Tijelo Hamfrijeve pronađeno je u rijeci Mohok tri meseca nakon što je poslednji put viđena, 25. novembra 2022. godine, prenio je Pipl.

Četrnaestogodišnjakinju je porodica posljednji put vidjela u parku Riversajd, u naselju Stokade, u gradu Šenektadi, u saveznoj državi Njujork.

Tokom dvonedeljnog suđenja, tužioci su tvrdili da je Rajt Mlađi zadavio Hamfrijevu nakon što se njihov razgovor pretvorio u nasilni sukob.

Par, koji je povremeno raskidao i ponovo započinjao vezu, razgovarao je o mogućnosti da je ona trudna i da je Rajt Mlađi otac njenog djeteta.

Sudski vještak je takođe potvrdio da je Hamfrijeva preminula uslijed davljenja. Rajt Mlađi je, međutim, tokom suđenja tvrdio da ju je udario pjesnicom u nos i gurnuo u rijeku, ali da nije znao šta se nakon toga dogodilo sa njom.

Tužioci su kao dokaze predstavili DNK analize, GPS koordinate i telefonske zapise. Ovaj medij je takođe izvijestio da su dokazi pokazali kako je tada četrnaestogodišnji Rajt Mlađi dan nakon nestanka Hamfrijeve na internetu pretraživao pitanje: "Koliko je vremena potrebno da se tijelo raspadne u vodi?".

'Monster' upstate teen convicted of strangling girlfriend, 14, who thought she she was pregnant https://t.co/u4mFwt6rBo https://t.co/o5oRl46URe — New York Post (@nypost) November 3, 2026

Članovi porodice Hamfri oglasili su se, nakon što je Rajt Mlađi proglašen krivim i izveden iz sudnice sa lisicama na rukama.

"Prošli smo kroz sve što možete da zamislite, nadu, bol, sumnju. Jedno vrijeme smo sumnjali u dobrotu ljudi u ovom gradu", rekao je Džef Hamfri, Samanthin otac.

"Sumnjali smo da ovako nešto može da se dogodi; ali dogodilo se".

Ožalošćeni otac je istakao da njegova ćerka nije živjela u strahu:

"Ono što želim da ljudi zapamte o Sem jeste da se, uprkos činjenici da ju je to vjerovatno koštalo života, nije plašila. Nije živjela u strahu".

Rajt Mlađi, koji je uhapšen tek u maju 2025. godine, trebalo bi da bude osuđen 20. januara 2027. godine.