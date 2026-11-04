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Djevojka (17) pronađena mrtva u automobilu, mladić (21) nađen obješen

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04.11.2026 20:22

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Foto: Pixabay/geralt

Sedamnaestogodišnja Biljana Kirić je djevojka koja je pronađena mrtva u tragediji kod Bogdanaca, zajedno sa 21-godišnjim Viktorom Guntarovim. Prema prvim indicijama tužilaštva, riječ je o ubistvu i samoubistvu, ali tačne okolnosti i uzroci smrti tek treba da budu utvrđeni.

Tragediji su prethodile prijave nasilja i prijetnji. Prema informacijama nadležnih institucija, protiv 21-godišnjeg muškarca ranije je vođen postupak zbog prijavljenog nasilja nad djevojkom.

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Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je Guntarov 30. septembra ove godine, oko 21 čas, priveden nakon prijave da je fizički napao svoju 17-godišnju djevojku u svom domu. O slučaju je obaviješten javni tužilac.

Osnovno javno tužilaštvo u Đevđeliji primilo je 16. oktobra prijavu zbog ugrožavanja bezbjednosti maloljetnice i pokrenulo postupak. Bili su određeni termini za saslušanje i izdate naredbe za sprovođenje vještačenja.

Paralelno s tim, u postupku za zaštitu od nasilja, sud je izrekao mjere kojima je muškarcu zabranjeno da se približava djevojci i da je uznemirava. Prema do sada objavljenim informacijama, ove mjere su i dalje bile na snazi u trenutku kada se dogodila tragedija.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal Skoplje1, Guntarov je navodno čekao Biljanu ispred teretane u Đevđeliji, nakon čega ju je nasilno ubacio u automobil i uputio se ka Bogdancima. Ove okolnosti za sada nisu zvanično potvrđene.

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Tragedija je otkrivena 3. novembra, kada je oko 18,40 časova policiji prijavljeno da je vozilo zapaljeno na mjestu zvanom "Ičeva česma", u području Gornjeg Sela kod Bogdanaca,a pored automobila je pronađeno obješeno tijelo mladića.

(Telegraf.rs)

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Sjeverna Makedonija

Ubistvo

Samoubistvo

pronađeno tijelo

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