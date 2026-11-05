Javnost u Sjevernoj Makedoniji je u šoku nakon što je otkriven identitet ženske osobe čije je tijelo pronađeno u zapaljenom automobilu kod Bogdanaca. Obdukcija je pokazala da je riječ o tinejdžerki, 17-godišnjoj Biljani Kirić. U blizini je pronađeno i tijelo obješenog Viktora Guntarova (21).

Prema prvim indicijama tužilaštva, riječ je o ubistvu i samoubistvu, ali tačne okolnosti i uzroci smrti tek treba da budu utvrđeni.

Region Djevojka (17) pronađena mrtva u automobilu, mladić (21) nađen obješen

Kako prenose makedonski portali, tragediji su prethodile prijave nasilja i prijetnji. Prema informacijama nadležnih institucija, protiv 21-godišnjeg muškarca ranije je vođen postupak zbog prijavljenog nasilja nad djevojkom.

Biljana Kiriќ (17) e devojkata pronajdena mrtva vo zapaleniot avtomobil vo Bogdanci, Viktor Guntarov e obeseniot maž https://t.co/3MJBXeEdfD — Chlamydia de Medici (@Schiffer_PG14) November 4, 2026

Guntarov je 30. septembra ove godine, oko 21 čas, priveden nakon prijave da je fizički napao svoju 17-godišnju djevojku u svom domu. Tada je o slučaju obaviješten javni tužilac.

Osnovno javno tužilaštvo u Đevđeliji primilo je 16. oktobra prijavu zbog ugrožavanja bezbjednosti maloljetnice i pokrenulo postupak. Bili su određeni termini za saslušanje i izdate naredbe za sprovođenje vještačenja.

Viktor je imao zabranu prilaska, ali ga to nije spriječilo da počini zločin. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal „Skoplje1“, Guntarov je navodno čekao Biljanu ispred teretane u Đevđeliji, nakon čega ju je nasilno ubacio u automobil i uputio se ka Bogdancima, prenosi Telegraf.