Novo hapšenje u MUP-u Srbije: Uhapšen Milan Vuković Baka

Milan Vuković Baka (48), v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu, uhapšen je juče u Beogradu.

Kako portal Telegrafa saznaje, Vuković se nalazi među grupom policijskih službenika koji su privedeni u opsežnoj akciji Sektora unutrašnje kontrole MUP-a, a među kojima je i direktor Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić (47).

U toku su hapšenja u okviru istrage slučaja "Garaža" i navoda o zlostavljanju studentkinje Nikoline Sinđelić, među privedenima je više pripadnika JZO i komandat SAJ Igor Žmirić, nezvanično saznaje portal Njuzmaks Balkans.

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Među osobama obuhvaćenim istragom nalazi se i nekadašnji komandant Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) Marko Kričak, koji je nakon izbijanja afere imenovan za načelnika Uprave kriminalističke policije.

Njima se na teret stavlja da su tokom ljeta 2025. godine grupu demonstranata nezakonito držao u garaži zgrade Vlade Srbije. Predmet se povezuje i sa navodima o postupanju policijskih službenika prema učesnicima protesta.

Predmet je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal ustupljen na nadležnost Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da se Marko Kričak i još sedam osoba terete za krivično djelo zlostavljanje i mučenje. U okviru predistražnog postupka zatraženo je prikupljanje potrebnih obavještenja od Sektora unutrašnje kontrole MUP, dok su pojedini svjedoci već dali izjave pred tužiocem.

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Optužbe studentkinje Nikoline Sinđelić

Predmet je dospio u fokus javnosti nakon što je studentkinja Fakulteta političkih nauka Nikolina Sinđelić iznijela tvrdnje da je tokom jednog protesta bila fizički maltretirana i izložena prijetnjama silovanjem u zgradi Vlade Srbije.

Zbog tih navoda studenti i građani organizovali su više skupova podrške, zahtijevajući smjenu i procesuiranje odgovornih.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je odbacilo optužbe o prekoračenju policijskih ovlašćenja, dok je ministar Ivica Dačić izjavio da je Sektor unutrašnje kontrole samoinicijativno pokrenuo provjere svih navoda.