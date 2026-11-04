Poznata fabrika prestaje sa radom nakon 18 godina

Prema obavještenju koje je kompanija "Drekslmajer" dostavila radnicima, njihov pogon u Zrenjaninu planiraju da zatvore do marta 2027. godine.

Kompanija sada ima 1.100 zaposlenih, a po najavama rukovodstva, dobiće otpremnine u skladu s programom tehnološkog viška i Kolektivnim ugovorom kompanije "DAD Drekslmajer", Zrenjanin, prenosi RTS.

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Kompanija je u Zrenjanin počela da radi 2008. godine, i u pojedinim periodima je zapošljavala i 6.500 radnika.

Februara 2025. su prvi put najavili da prekidaju rad u Zrenjaninu i tada su počeli da sprovode program za tehnološki višak radnika.

Da se obim posla smanjuje bilo je jasno kada je "Drekslmajer" izašao iz dijela pogona, a u njega se maja 2026. uselila logistička kompanija "Jusda".

Sredinom ove godine stigla je i pozitivna vijest.

"Drekslmajer" je saopštio da obustavlja socijalni program za 359 zaposlenih, jer je postojala procjena da mogu nastaviti poslovanje za Srbiju u sektoru e-mobilnosti, odnosno izrade dijelova za program automobila na električni pogon.

Posao očigledno nije ugovoren i to je uslovilo novu najavu o zatvaranju pogona.

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Trenutni projekti u fabrici biće obustavljeni do kraja januara 2027. i fabrika zatvorena do kraja marta 2027, saopšteno je radnicima.

(Telegraf.rs)