Logo

Poznata fabrika prestaje sa radom nakon 18 godina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 21:59

Komentari:

0
Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Prema obavještenju koje je kompanija "Drekslmajer" dostavila radnicima, njihov pogon u Zrenjaninu planiraju da zatvore do marta 2027. godine.

Kompanija sada ima 1.100 zaposlenih, a po najavama rukovodstva, dobiće otpremnine u skladu s programom tehnološkog viška i Kolektivnim ugovorom kompanije "DAD Drekslmajer", Zrenjanin, prenosi RTS.

Слетио камион

Hronika

Kamion sletio s puta kod Kotor Varoša

Kompanija je u Zrenjanin počela da radi 2008. godine, i u pojedinim periodima je zapošljavala i 6.500 radnika.

Februara 2025. su prvi put najavili da prekidaju rad u Zrenjaninu i tada su počeli da sprovode program za tehnološki višak radnika.

Da se obim posla smanjuje bilo je jasno kada je "Drekslmajer" izašao iz dijela pogona, a u njega se maja 2026. uselila logistička kompanija "Jusda".

Sredinom ove godine stigla je i pozitivna vijest.

"Drekslmajer" je saopštio da obustavlja socijalni program za 359 zaposlenih, jer je postojala procjena da mogu nastaviti poslovanje za Srbiju u sektoru e-mobilnosti, odnosno izrade dijelova za program automobila na električni pogon.

Posao očigledno nije ugovoren i to je uslovilo novu najavu o zatvaranju pogona.

Каи Павловић

Svijet

D‌ječak iz Crne Gore nađen mrtav u Kanadi godinu dana nakon nestanka

Trenutni projekti u fabrici biće obustavljeni do kraja januara 2027. i fabrika zatvorena do kraja marta 2027, saopšteno je radnicima.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zatvaranje fabrike

Zrenjanin

fabrika

Otkaz

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Region

Djevojka (17) pronađena mrtva u automobilu, mladić (21) nađen obješen

4 h

2
У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.

Društvo

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Gorana Sivaca

4 h

1
Тоне земље затрпале магистрални пут Бијело Поље - Мојковац, у Црној Гори.

Region

Tone zemlje zatrpale magistralni put: Ugrožena porodična kuća

4 h

0
Мијењање гума у вулканизерској радњи

Društvo

Velike kolone ispred vulkanizerskih radnji

4 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Oglasio se MUP o privođenju komandanta SAJ-a

5 h

2
Полиција Србија

Srbija

Priveden komandant SAJ-a Igor Žmirić

5 h

5
беба

Srbija

Jezivi detalji zločina: Majka tukla bebu dok nije izdahnula

8 h

0
РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"

Srbija

REM zabranio emisiju na Informeru na sedam dana, kažnjena i "TV Prva"

9 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima