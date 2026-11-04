Oglasio se MUP o privođenju komandanta SAJ-a

Pripadnici MUP-a, Sektora unutrašnje kontrole, danas su po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, donijeli rješenje o zadržavanju do 48 sati privedenim policijskim službenicima MUP-a Republike Srbije.

Pritvor je određen za: I. Ž. (1979), B. J. (1978), D. V. (1978), J. O. (1983), V. L. (1978), N.D. (1976), N. F. (1973), Z. V. (1972), i građaninu M.V. (1978), koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio policijski službenik MUP R Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje.

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Krivično djelo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22.30 časova do 1 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svjesni svoga djela, čije su izvršenje htjeli i bili svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, primjenom sile i prijetnje, većem broju oštećenih lica nanijeli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obavještenje i da ih zastraše i nezakonito kazne.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf.rs)