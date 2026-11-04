Stevan Garić izručen u BiH, sproveden u Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Stevan Garić (33) iz Milića, koji je uhapšen na Kipru po međunarodnoj potjernici za učešće u pokušaju ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima, izručen je pravosuđu BiH, saznaje ATV.

Garićeva ekstradicija realizovana je 28. oktobra na Aerodromu u Sarajevu, kada je predat u nadležnost Sudske policije Republike Srpske. Odmah je smješten u pritvor KPZ-a u Istočnom Sarajevu i danas je održano ročište za razmatranje pritvora.

Podsjetimo, Garić je u septembru uhapšen na aerodromu u Larnaki, nakon što je letom iz Beograda sletio na Kipar. Tokom pasoške kontrole utvrđeno je da za njim aktivna crvena potjernica.

Potjernicu je raspisao Okružni sud u Istočnom Sarajevu pred kojim se protiv Garića vodi krivični postupak po optužnici za pokušaj ubistva Slobodana Vasiljevića, koji je brutalno pretučen 2. juna 2019. godine ispred pravoslavne crkve u Šekovićima.

Jedan optuženi priznao krivicu

Za pokušaj ubistva optuženo je osam osoba, od kojih je Stefan Radovanović, poslije sporazumnog priznanja krivice osuđen na četiri godine zatvora. U prvostepenom postupku Stevan Garić i Miljan Milić osuđeni su na po 25 mjeseci zatvora i sud je djelo prekvalifikovao u nanošenje tjelesnih povreda, dok je petoricu optuženih oslobodio optužbe.

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Tu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i postupak vratio na ponovno suđenje Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu. Budući da se nije odazivao na ročišta za Garićem je raspisana potjernica.

Postupak protiv njega je razdvojen u odnosu na ostale optužene kojima je suđenje u toku. Optuženi su Miljan Milić, Nebojša Petković, Milutin Kandić, Goran Čalmić, Nebojša Ozimković i Slaviša Jurošević.

Brutalno pretučen ispred parohijskog doma

Prema optužnici Slobodan Vasiljević napadnut je između 1. i 2. juna 2019. godine ispred dvorišta pravoslavne crkve u Šekovićima.

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Kobne večeri dio optuženih sačekao je Vasiljevića da izađe iz parohijskog doma. Milić mu je prvi prišao i iz svoje jakne izvadio metalnu šipku, kojom je Vasiljevića udario u glavu, usljed čega je pao na asfalt. Potom su Milić i Radovanović nastavili zajedno da ga udaraju, i to Milić metalnom šipkom i nogama, a Radovanović nogama, navodi se u optužnici.

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Dodaje se da je u tom trenutku do Vasiljevića, koji je ležao na asfaltu, dotrčao Jurošević, zajedno sa Garićem, Petkovićem, Kandićem i Čalmićem, koji su nastavili sa brutalnim premlaćivanjem. Vasiljević je zadobio teške povrede, među kojima i prelom lobanje zbog kojeg je završio u komi.