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U Sani pronađeno tijelo žene

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04.11.2026 17:43

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Утапање
Foto: ATV

Policijskoj stanici Novi Grad jutros je prijavljeno da je u koritu rijeke Sane pronađeno tijelo žene, koja je identifikovana, potvrđeno je Srni u prijedorskoj Policijskoj upravi.

"U rijeci Sani na području Novog Grada pronađeno je tijelo žene čiji su inicijali B.J. (59)", izjavila je Srni glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Slađana Marić.

Ona je navela da je dežurni tužilac naredio obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti.

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(Srna)

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pronađeno tijelo

Rijeka Sana

PU Prijedor

utapanje

OJT Prijedor

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