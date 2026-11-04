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Oduzeto oko 13 kilograma droge: Pogledajte snimak hapšenja u akciji "Demidž"

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04.11.2026 16:09

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Акција Демиџ
Foto: Ustupljena fotografija

U policijskoj akciji "Demidž" na području Banjaluke pronađeno je trinaest kilograma droge, a 17 osoba je uhapšeno, dok se za još tri intenzivno traga.

Акција Демиџ

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Akcija "Demidž": Do sada uhapšeno 17 osoba, oglasila se policija

Pretresi su izvršeni na 20 lokacija i oduzeto je oko 13 kilograma različitih vrsta droge, preko 100.000 KM u različitim apoenima i valutama, više komada digitalnih vaga, mobilni telefoni, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, dva pištolja, putničko vozilo i drugi predmeti, saopštila je Policijska uprava Banjaluka.

Pogledajte snimak hapšenja:

Akciju realizuje banjalučka policija u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerijom MUP-a Srpske, te PU Odžak.

Akcija Demidž

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Tagovi :

Akcija Demidž

Policijska akcija

hapšenje

Droga

Banjaluka

zaplijenjena droga

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