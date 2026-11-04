Oduzeto oko 13 kilograma droge: Pogledajte snimak hapšenja u akciji "Demidž"

U policijskoj akciji "Demidž" na području Banjaluke pronađeno je trinaest kilograma droge, a 17 osoba je uhapšeno, dok se za još tri intenzivno traga.

Hronika Akcija "Demidž": Do sada uhapšeno 17 osoba, oglasila se policija

Pretresi su izvršeni na 20 lokacija i oduzeto je oko 13 kilograma različitih vrsta droge, preko 100.000 KM u različitim apoenima i valutama, više komada digitalnih vaga, mobilni telefoni, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, dva pištolja, putničko vozilo i drugi predmeti, saopštila je Policijska uprava Banjaluka.

Pogledajte snimak hapšenja:

Akciju realizuje banjalučka policija u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerijom MUP-a Srpske, te PU Odžak.