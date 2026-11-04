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FUP zaplijenio 3D štampač za proizvodnju dijelova oružja: Osumnjičene dvije osobe

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04.11.2026 15:55

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ФУП заплијенио 3Д штампач за производњу дијелова оружја: Осумњичене двије особе

Dva lica iz Zavidovića osumnjičena su da su učestvovala u proizvodnji i prometu dijelova namijenjenih za automatsko i poluautomatsko oružje nakon što su je policija kod njih pronašla 3D štampač, računarsku opremu, oružje, dijelove oružja i municiju.

Federalna uprava policije dostavila je Tužilaštvu BiH izvještaj protiv ova dva lica, nakon višemjesečne istrage.

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Policija je sprovela višemjesečnu istragu usmjerenu na otkrivanje i dokumentovanje nezakonite proizvodnje, prodaje i međunarodnog prometa dijelova i komponenti vatrenog oružja.

Dokumentovane su aktivnosti oglašavanja i prodaje ovih proizvoda putem interneta, te slanje poštanskih pošiljki, uključujući i one van BiH, navedeno je u saopštenju FUP-a.

Evidentirane su i aktivnosti jednog lica koje se može dovesti u vezu sa nezakonitim posjedovanjem oružja na teritoriji FBiH.

Policija je 27. oktobra u pretresu stambenih objekata i drugih prostorija na području Zavidovića i Visokog pronašla 3D štampač, računarsku opremu, oružje, dijelove oružje, municiju.

Pronađene su i policijske uniforme i obilježja, potvrde o slanju pošiljki i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa predmetnim istragama.

Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, Tužilaštvu BiH dostavljen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv jednog lica i njegova dopuna, kojom je obuhvaćeno i drugo lice zbog sumnje na pomaganje u izvršenju navedenog krivičnog djela.

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Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona protiv jednog lica podnesen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Iz FUP-a su naveli da nastavljaju sa radom na prevenciji i suzbijanju nezakonite proizvodnje i prometa oružja, sprečavanju zloupotrebe savremenih tehnologija u kriminalne svrhe te na zaštiti bezbjednosti građana.

(Srna)

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FBiH

FUP

zapljena

Oružje

Zavidovići

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