Autor:ATV redakcija
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U akciji kodnog naziva "Demidž", usmjerenoj na sprječavanje zloupotrebe opojnih droga, uhapšeno je 17 osoba, a ATV saznaje imena uhapšenih.
U velikoj akciji banjalučke policije uhapšeni su: Mladen Samardžija i Boban Kantar iz Banjaluke, Srđan i Sreten Velimirović iz Laktaša, Aleksandar Solarević iz Banjaluke, Branko Jeličić iz Banjaluke, Maksimilijan Panić iz Kotor Varoša, Radomir Popović iz Banjaluke, Slobodan Škrbić iz Banjaluke, Miroslav Kalabić iz Banja Luke, Siniša Vujinović iz Odžaka, Dejan Gatarić, Stefan Petrović, Bojan Macanović, Marko Radulović i Nikola Amidžić, svi iz Banjaluke.
Akciju realizuje banjalučka policija u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerijom MUP-a Srpske, te PU Odžak.
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Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po naredbama Okružnog suda u Banjaluci.
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