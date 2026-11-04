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Porodila se najljepša žena iz svijeta Formule 1

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04.11.2026 14:48

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Александра Сен Мле, супруга возача Ферарија Шарла Леклера из Монака, стиже у падок пре првог слободног тренинга пред Велику награду Италије у недељу, на стази Монца, Италија, петак, 4. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Šarl Lekler postao je otac, njegova supruga Aleksandra rodila je djevojčicu iako ovaj par nikada trudnoću zvanično nije potvrdio, fotografije govore više od hiljadu riječi.

Vozač Ferarija u Formuli 1, Šarl Lekler, dobio je prvo dijete sa Aleksandrom Lekler, a srećne vijesti su roditelji podijelili odmah na društvenim mrežama i usput otkrili i ime bebe.

Podijelili su preslatku fotografiju sićušnih stopala novorođene djevojčice, koja vire ispod ružičastih pletenih pantalonica, dok beba leži na ćebetu.

"Bjanka. 3. 11. 2026", napisali su u opisu objave postavljene na profilu na kom ih prati oko 30 miliona ljudi ukupno.

Dirljiva objava izazvala je lavinu čestitki i lijepih želja, a fanovi su požurili da čestitaju novopečenim roditeljima.

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Lekler i Aleksandra vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Monaku u februaru, svega nekoliko meseci nakon što su u novembru 2025. objavili veridbu.

Njihovom psu, jazavičaru Leu, pripala je posebna uloga tokom prosidbe. Na ogrlici je nosio pločicu sa porukom: "Tata želi da te oženi!"

Lekler je ranije priznao da, uprkos zgusnutom rasporedu u Formuli 1, namerava da provodi što više vremena kod kuće uoči rođenja djeteta. Ovog vikenda na programu je Velika nagrada Brazila, prenosi b92.

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Tagovi :

Formula 1

Šarl Lekler

Dijete

Aleksandra Lekler

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