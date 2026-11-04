Preminuo tvorac smrtonosnog nervnog agensa "Novičok"

Ruski hemičar Vladimir Ugljev, koji je izumio smrtonosni nervni agens Novičok, preminuo je 26. oktobra u 80. godini.

Vijest o njegovoj smrti objavio je nezavisni ruski istraživački portal Insajder, više od nedjelju dana nakon njegove smrti.

Uzrok smrti za sada nije poznat, kao ni razlog zbog kojeg je informacija o njegovom preminuću objavljena sa zakašnjenjem.

Ugljev je bio dio sovjetskog naučnog tima koji je radio na razvoju Novičoka, nervnog agensa koji je postao poznat širom svijeta nakon trovanja bivšeg ruskog obavještajca Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u britanskom gradu Solsberiju, u martu 2018. godine, piše Dejli Mejl.

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Ugljev je tada javno tvrdio da je za napad odgovoran ruski državni vrh, nazivajući ga "atentatom na državnom nivou". Izrazio je uvjerenje da je u napadu korišćen upravo agens A-234, poznatiji kao Novičok, ističući da je, s obzirom na visok stepen čistoće uzorka, moguće da je riječ o supstanci iz serije koju je lično proizveo.

Sergej Skripalj i njegova kćerka Julija preživjeli su trovanje, ali je nekoliko mjeseci kasnije život izgubila Britanka Don Sturdžis, majka troje djece, koja je došla u kontakt sa odbačenom bočicom parfema u kojoj se nalazio Novičok.

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Nakon što je javno kritikovao ruske vlasti, Ugljev se našao pod pritiskom. Nekoliko dana poslije svojih izjava, povrijeđen je kada ga je automobil udario na pješačkom prelazu u blizini njegovog doma u Anapi, na obali Crnog mora. Zadobio je povrede glave i ruke, ali je kasnije izjavio da vjeruje da je riječ o nesrećnom slučaju.

Ugljev je kasnije govorio i o trovanju ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog 2020. godine, takođe nervnim agensom Novičok. Navaljni je preživio trovanje, ali je preminuo u ruskoj zatvorskoj koloniji na Arktiku u februaru 2024. godine.

Ugljev je rođen u Kirovsku, u septembru 1946. godine. Školovao se za hemičara u Moskvi, a od 1975. do 1990. radio je u tajnom sovjetskom istraživačkom centru za hemijsko oružje u Saratovskoj oblasti, gde je učestvovao u razvoju prvih agenasa iz porodice Novičok.