Kako se bezbjedno povezati na internet mrežu u kafiću?

Besplatne internet mreže u kafićima, hotelima, aerodromima i drugim javnim prostorima olakšavaju pristup internetu kada nismo kod kuće.

Ipak, moramo da budemo oprezni kad im pristupamo.

Društvo Jedan igrač iz Srpske slavi posljednje kolo igre Loto

U ovom tekstu navedeno je nekoliko najvećih problema kod javnih Vi-Fi mreža. Jedan od njih može biti lažna mreža koja koristi naziv sličan nazivu legitimne mreže nekog lokala ili ustanove. Korisnik koji se poveže na takvu mrežu može biti izložen pokušajima prevare ili preusmjeravanja na lažne stranice.

Rizik predstavljaju i uređaji ili mreže koji nisu pravilno zaštićeni, kao i lažne stranice koje pokušavaju da prikupe korisnička imena, lozinke i druge podatke.

To ne znači da je svaka javna Vi-Fi mreža nebezbjedna.

Savremeni internet servisi često koriste šifrovane veze, koje otežavaju drugim korisnicima mreže da pročitaju sadržaj komunikacije.

Šta možete da uradite?

Prije svega, proverite naziv mreže kod osoblja objekta ili preko zvaničnog obavještenja. Nemojte pretpostaviti da je mreža legitimna samo zato što ima naziv poznatog lokala ili hotela.

Provjerite da li internet pregledač prikazuje upozorenje o bezbednosti veze. Ako se upozorenje pojavi, nemojte ga ignorisati niti unositi lozinke ili podatke o plaćanju na stranici čija autentičnost nije potvrđena.

Društvo Sveštenik Ljuba otkrio zašto su važne Mitrovske zadušnice

Takođe, isključite automatsko povezivanje na nepoznate Vi-Fi mreže ako vam ta opcija nije potrebna. Kada završite sa korišćenjem javne mreže, možete je ukloniti iz liste sačuvanih mreža na svom uređaju, prenosi B92.

Da li da koristite VPN?

VPN, odnosno virtuelna privatna mreža, uspostavlja šifrovanu vezu između uređaja i VPN servera. To može da oteža drugim korisnicima iste lokalne mreže da prate sadržaj vaše komunikacije.

Međutim, VPN ne čini korisnika potpuno anonimnim i ne štiti automatski od svih prevara, zlonamjernih programa ili lažnih internet stranica. Povjerenje se dijelom premješta na pružaoca VPN usluge, pa je važno pažljivo odabrati servis.

Za uobičajeno pregledanje interneta, HTTPS veze i ažuriran uređaj predstavljaju važne mere zaštite, ali ne uklanjaju svaki rizik.

Kada je mobilni internet bolji izbor?

Ako treba da pristupite osetljivim podacima, a niste sigurni u pouzdanost javne mreže, mobilna internet veza može biti jednostavniji izbor. I ona zahtijeva odgovarajuću zaštitu uređaja i naloga, ali izbjegava neke rizike povezane sa nepoznatom lokalnom Vi-Fi mrežom.

Scena Banjalučanka Helena Zorić najmlađi takmičar Zvezda Granda

Nema potrebe da izbjegavate svaku javnu mrežu. Važno je da provjerite na šta se povezujete, ne ignorišete bezbjednosna upozorenja, koristite ažurirane uređaje i nikada ne unosite osjetljive podatke na stranicama čiju autentičnost ne možete da potvrdite.