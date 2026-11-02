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Evo zašto ne možete da pronađete dislajk dugme na videima

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02.11.2026 14:27

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Особа која прегледа Јутјуб видео снимке на лаптопу, приказујући модерну технологију и онлајн садржај.
Foto: pexels/cottonbro studio

Jutjub ponovo mijenja način na koji prikazuje dislajk dugme, a pojedini korisnici već su primijetili da poznata ikonica sa palcem nadole više nije tamo gde su navikli da je vide.

Ipak, uprkos spekulacijama o njenom potpunom uklanjanju, Gugl tvrdi da nema razloga za zabrinutost.

Ne testiramo skrivanje dislajk dugmeta za korisnike jutjuba, saopštila je kompanija za 99to5Google, objašnjavajući da je riječ o novom interfejsu namijenjenom autorima sadržaja. Oni će i dalje moći da vide ukupan broj negativnih ocjena kroz jutjub studio, zajedno sa ostalim analitičkim podacima.

Ovo nije prvi put da jutjub mijenja način funkcionisanja negativnih ocjena. Još 2021. godine kompanija je uklonila javni prikaz broja dislajk reakcija, uz obrazloženje da želi da smanji organizovane kampanje negativnog ocjenjivanja i uznemiravanje autora.

Tokom ljeta 2026. godine uslijedila je još jedna promena. Jutjub Šorc ostao je bez klasičnog dislajk dugmeta, koje su zamijenile opcije "Not Interested" i "Don't recommend this channel". Njihova svrha je da korisnicima omoguće preciznije podešavanje preporuka.

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Iako je najnovija promjena izazvala negativne reakcije na društvenim mrežama, jutjub za sada ne planira uklanjanje dislajk dugmeta sa standardnih video-snimaka za ostale gledaoce. Ako ga ne vidite na svom videu, potražite ga u mijeniju sa tri tačke.

Promjena se odnosi isključivo na autore sadržaja koji gledaju sopstvene video snimke dok su prijavljeni na svoj nalog. U tom slučaju dislajk dugme premješteno je u meni sa tri tačke, dok ga ostali gledaoci i dalje vide na uobičajenom mjestu, prenosi telegraf.

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