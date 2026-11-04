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U fosilu dinosaurusa iz Brazila otkriveni tragovi crvenih krvnih zrnaca

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04.11.2026 07:21

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Диносаурус Рекс
Foto: pexels/Antonio Mistretta

Naučnici su u Brazilu otkrili ono što smatraju do sada najjačim dokazom postojanja krvnih ćelija u fosilu dinosaurusa.

Kako se navodi, dokaz je pronađen u kosti desne noge mesoždera srednje veličine, koji je prije oko 115 miliona godina, tokom perioda krede, lutao prostorima današnjeg Brazila.

Istraživači su u kosti dinosaurusa vrste Aratasaurus identifikovali brojne mikroskopske strukture koje djeluju kao fosilizovana crvena krvna zrnca.

Oni su takođe otkrili hemijske tragove ključne komponente ovih ćelija, biomolekula koji sadrži gvožđe, poznatog kao hem, a koji je povezan sa hemoglobinom, proteinom koji krvi daje crvenu boju.

Aratasaurus, koji se kretao na dvije noge, bio je dugačak oko 3,1 metar.

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„Mi nismo pronašli bočicu sa krvlju dinosaurusa. Ono što vidimo jeste mineralni i molekularni odjek drevne biologije, što je sa naučnog stanovišta daleko zanimljivije“, izjavila je geohemičarka i vodeća autorka studije, Kliti Grejs, sa Univerziteta Kertin u Pertu u Australiji.

Ona je dodala da ju je najviše iznenadilo to što, nakon tako ogromnog geološkog perioda, mogu da se vide te strukture zajedno sa hemijskim dokazima o njihovom biološkom porijeklu.

Fosil Aratasaurusa otkriven je u rudniku gipsa u državi Seara, u severoistočnom Brazilu, prema riječima paleontologa i koautora studije Aleksandra Kelnera iz Nacionalnog muzeja Brazila, prenosi Sputnik.

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