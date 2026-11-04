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Zašto Ajfon nekada prikazuje dugme za odbijanje poziva, a nekada ne?

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04.11.2026 07:02

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Телефон ајфон
Foto: pexels/91 TAF

Ako koristite Ajfon vjerovatno ste primjetili da se dugme za odbijanje dolaznog poziva ne pojavljuje baš uvijek.

Nekada imate jasno ponuđene opcije da prihvatite ili odbijete poziv, a nekada samo klizač za javljanje. Razlog je jednostavniji nego što mislite.

Sve zavisi od toga da li je telefon zaključan. Kada vas neko pozove dok je Ajfon zaključan, na ekranu se obično prikazuje opcija "slide to answer", bez posebnog crvenog dugmeta za odbijanje. Kada je telefon otključan, dostupne su obje opcije.

Ipak, to ne znači da morate da sačekate da telefon prestane da zvoni. Dovoljno je da dva puta brzo pritisnete bočno dugme i poziv će biti odbijen. Ovaj trik funkcioniše bez obzira na to da li je ekran zaključan ili otključan.

Ako samo želite da utišate zvono, bez odbijanja poziva, pritisnite bočno dugme jednom ili bilo koje dugme za podešavanje jačine zvuka. Telefon će prestati da zvoni, ali će poziv ostati aktivan dok se pozivalac ne prekine ili poziv ne bude preusmjeren na govornu poštu, ukoliko je dostupna.

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Ajfon omogućava i slanje kratke poruke umesto javljanja. Tokom dolaznog poziva izaberite opciju "Message", a zatim jednu od ponuđenih poruka ili napišite sopstvenu. Unapred pripremljene odgovore možete promeniti kroz Settings > Apps > Phone > Respond with Text.

Za korisnike kojima smetaju nepoznati brojevi postoji i dodatna mogućnost. U novijim verzijama iOS-a, kroz Settings > Apps > Phone > Screen Unknown Callers, možete odabrati da telefon proveri razlog pozivanja pre nego što zazvoni ili da automatski utiša pozive sa nesačuvanih brojeva.

Dakle, sljedeći put kada na zaključanom Ajfonu ne vidite crveno dugme, samo dva puta brzo pritisnite bočno dugme. Nema potrebe da otključavate telefon ili čekate da poziv prestane, prenosi Telegraf.

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