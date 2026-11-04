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BK Slavija domaćin "Zlatne rukavice" i "Memorijala velikana"

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04.11.2026 19:57

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БК Славија домаћин "Златне рукавице" и "Меморијала великана"
Foto: ATV

U Slavijinoj klupskoj sali sve pršti od rada, a bokseri su silno motivisani da se na predstojećoj "Zlatnoj rukavici" pokažu u najboljem svjetlu.

Jedan od onih koji će da brane čast domaćina u ringu je i Mihalo Đekić koji s nestrpljenjem čeka prvi zvuk gonga.

U Banjaluci su već nekoliko dana i članovi bokserske reprezentacije Srbije. Hvale uslove za rad u Slaviji, a redom će, kažu jurišati na zlatne medalje tokom dvodnevnog turnira u dvorani Centar.

Svaki potez boksera budno prate i ruski treneri Jevgenij Micov, selektor Srbije i Slavijin šef stručnog štaba Vadim Novoženjin.

69. izdanje "Zlatne rukavice" ujedno je i povratničko Memorijala velikana Bokserskog kluba Slavija – turnira koji se tako vraća na sportsku mapu.

Zlatnu rukavicu i memorijal velikana banjalučka Slavija organizuje zajedno sa Bokserskim savezom Srbije što je još jedan dokaz odlične međusobne saradnje.

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BK Slavija

boks

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