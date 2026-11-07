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Vatromet na FNC u Podgorici: Dobrijević oduševio borbom i pobjedom

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АТВ редакција
07.11.2026 21:41

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Vatromet na FNC u Podgorici: Dobrijević oduševio borbom i pobjedom
Foto: Instagram

Ponovo je Stefan Dobrijević osvojio Podgoricu na FNC priredbi 35 u dvorani Morača.

U revanšu je nakon tri runde paklene borbe u kikboksu pobijedio Luku Bubanju.

Dva mlada borca ponovo su se našli u FNC kavezu. Obećali su vatromet, a nadmašili su sva očekivanja. Dobrijević je slavio jednoglasnom odlukom sudija. U tri navrata je bacao Bubanju u nokdaun spektakularnim udarcima rukama, a u trećoj rundi je laktom iz okreta potvrdio trijumf u ovom meču. Morao je da prođe “pakao” jer je Bubanja sjajno parirao i uspio je jednom u završnoj rundi da uzdrma Banjalučanina.

"Hvala mom timu, bez njih ništa ne bih napravio. Čestitam Luki, pokazao je hrabrost, želio je revanš protiv mene iako je već izgubio u svom gradu. Želim mu da ima veliku karijeru", rekao je Dobrijević nakon pobjede.

Član banjalučkog Aresa s pravom je jedan od najatraktivnijih boraca u regionu, a ponovo je pokupio sve simpatije navijača. Dobio je aplauze u Morači od publike koja je svim srcem bila za njegovog rivala Bubanju koji je Podgoričanin.

Pehar Dobrijević uručio je Miran Fabjan.

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Tagovi :

Stefan Dobrijević

FNC

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