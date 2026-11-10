Богдановић добио Јокића у српском НБА дербију

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Хјустон Рокетса савладали су Денвер Нагетсе резултатом 110:100 и тако прекинули низ од два пораза.
Најзаслужнији за тријумф домаћег тима били су Кевин Дурент са 23 поена и Алперен Шенгун, који је утакмицу завршио са 20 поена.
Хроника
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Српски кошаркаш Богдан Богдановић је меч завршио сам осам поена, три скока и асистенцијом.
На другој страни, Никола Јокић је поново био један од најзапаженијих појединаца са 25 поена, 16 скокова и девет асистенција, али то није било довољно да Денвер настави побједнички низ.
Најефикаснији у редовима Нагетса био је Џамал Мареј са 38 поена.
Канадски плејмејкер је тако четврти пут ове сезоне успио да постигне најмање 34 поена, али његов сјајан учинак није спријечио пораз екипе из Колорада.
https://t.co/q8rN4lSi3r— Denver Nuggets (@nuggets) November 10, 2026
Денвер је у завршници покушао да ухвати прикључак. Мареј је са два погођена слободна бацања смањио заостатак на шест поена, пет минута прије краја сусрета.
Ипак, Кристијан Браун је потом промашио оба слободна бацања, док су Шенгун и Ејмен Томпсон на другој страни погодили за 100:90 и практично решили питање побједника.
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Рокетси су тако успјели да се врате на побједнички колосијек након пораза од Минесоте и Финикса, који су услиједили послије одличног старта сезоне и учинка од седам побједа у првих осам утакмица.
Мареј је нешто раније успио да врати Денвер у игру. Уз изгубљену лопту Шенгуна, везао је четири поена и смањио предност Хјустона на свега четири разлике, мање од седам минута прије краја.
Међутим, Шенгун је убрзо одговорио поенима из рекета, а потом је Фред Ванвлит погодио тројку за 96:87, пет и по минута прије завршетка утакмице.
Денвер је имао и сјајан период игре током треће четвртине.
Хјустон је у једном тренутку водио са 16 поена разлике, али су Нагетси одговорили серијом 18:2 и стигли до изједначења 60:60, пет минута пре краја деонице.
Тројке Јокића, Мареја и Камерона Џонсона покренуле су велики налет гостију, док су Рокетси у том периоду промашили девет узастопних шутева и изгубили двије лопте.
Једине поене за домаћина у том интервалу постигао је Дурент са линије слободних бацања.
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