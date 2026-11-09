Kadeti VK Banjaluka šampioni BiH, Kojčinović dominira u svim kategorijama

Kadetska selekcija Vaterpolo kluba Banjaluka osvojila je prvenstvo BiH pošto je bila najbolja u konkurenciji drugoplasiranog Inviktuma iz Sarajeva (16:15), trećeplasiranog banjalučkog Borca (19:18, peterci) i sarajevskog Torpeda (21:19).

Sjajne partije u sve tri pobjede najboljeg vaterpolo kolektiva u BiH pružio je Petar Kojčinović. Ovaj tinejdžer je sa 27 golova ponio titulu najboljeg strijelca, ali i najboljeg igrača turnira. Interesantno, Kojčinović je prethodno proglašen i za najboljeg igrača seniorskog turnira na kojem su momci Slobodana Grahovca takođe osvojili titulu.

Priliku za het-trik Banjalučani će, kao i Kojčinović, imati priliku za 15 dana kada je na programu završnica juniorskog prvenstva.

Za najboljeg golman kadetskog prvenstva BiH proglašen je član Inviktuma Harun Beglerović.