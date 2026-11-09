Lindzi Von ponovo mora na operaciju, deveti put nakon teškog pada

Američka skijašica, Lindzi Von uskoro će morati na devetu operaciju nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini d'Ampeco, a kako je sama navela, ona se nada da će to biti posljednji zahvat.

Ona je o novoj operaciji govorila nedavno na Veću modnih dizajnera Amerike (CFDA) u Njujorku, a istakla je da su joj lekari iz lijeve noge uklonili pločice i vijke, pa su joj rekonstruisali prednji ukršteni ligament. Potpun oporavak očekuje se za osam do devet mjeseci.

- Nadam se da će ovo biti moja posljednja operacija. Biće deveta po redu - rekla je Vonova.

Odluku o nastavku karijere za sada nije donijela.

- Osjećam da trenutno ne mogu da donesem nikakvu odluku, ni mentalno, a ni fizički - rekla je i istakla da je veoma motivisana.

Von je na Olimpijskim igrama u Italiji pala nakon samo 13 sekundi nakon starta spusta i zadobila je složeni prelom lijeve noge. Od tada je imala osam operacija, a američki skijaški savez je uvrstio u A tim za sezonu 2026/27, prenosi telegraf.