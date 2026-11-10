Полиција дошла на врата Драгана Ј. Вучићевића

Аутор:АТВ редакција
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Главни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић огласио се рано јутрос и открио да су му тројица полицајаца по налогу Тужилаштва дошла на кућну адресу како би га привели, и то тачно пред суђење у РЕМ-у данас.
"Добро јутро. Управо су, по налогу тужилаштва, не знам тачно ког, тројица полицајаца дошла на моју кућну адресу. Један је капетан, друга двојица су нижих чинова. Управо испред врата консултују се са тужилаштвом, имају налог да ме приведу на суђење у вези са кривичним дјелом увреда у продуженом трајању. Ово се никада није дешавало! Чекају инструкцију од тужилаштва шта да раде, да ли могу сам да дођем данас у 15 часова или морају да ме приведу. Замолио сам их да ме пусте да идем данас на саслушање у РЕМ, гдје нам суде, цијелој телевизији, са идејом да нас забране!", рекао је Вучићевић.
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Он је тврди да је у питању директан план да се спријечи изношење истине о удару на "Информер".
"Неки су смислили да не будем у РЕМ-у тако што ће да ме приведу по пријави за коју ни не знам која је, нису ми дали ни примјерак. Плашим се да је ово план да ме ухапсе, лише слободе и онемогуће да данас кажем одбрану у вези са планом да угасе Информер! Забранили су ми и да их снимам под пријетњом привођења. Неки други, видјели сте шта ових дана ради Шаровић полицајцима и жандармерији, безобзирно их снима и прогања и ником ништа, а ја поштујем правну државу ако је уопште више има", нагласио је главни уредник "Информера".
Вучићевић је објаснио да је послије консултација полиције са судијом и тужилаштвом ипак пуштен да оде на данашњу сједницу РЕМ-а, гдје се одлучује о судбини Информер ТВ.
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"Послије консултација са судијом и тужилаштвом, полицајци су ме пустили да одем на сједницу РЕМ-а, уз обавезу да одмах доставим доказе да сам тамо. Судија Сања Вујачић наложила је моје привођење јутрос по кривичној пријави коју је против мене поднијела Сања Фриц са Студентске листе! Замислите, двије недјеље послије избора они би да стражарно хапсе и спроводе новинаре! Никада у историји Србије и Европе због кривичног дјела увреде нико није ухапшен нити стражарно спроведен. Ово је буквално терор Студентске листе!", поручио је Вучићевић.
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