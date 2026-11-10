Зараза се поново шири, ево ко је у највећем ризику

Аутор:АТВ редакција
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Од почетка 2026. године, закључно са 8. новембром, у Србији је регистровано 27 случајева малих богиња (морбила), а највећи број нових оболијевања за биљежен је током октобра, када су пријављена 22 случаја.
Највеће жариште тренутно је на територији града Бора, где је регистровано 18 случајева, наводи се у саопштењу Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
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Један случај забиљежен је у Новом Пазару, а један у Београду током априла и маја. Током августа и септембра регистрована су још три случаја на територији надлежности Завода за јавно здравље Косовска Митровица.
Од почетка октобра пријављена су 22 случаја. Поред 18 обољелих у Бору, два случаја регистрована су у Београду, један у Пожаревцу и један на територији надлежности Завода за јавно здравље Косовска Митровица.
Случај у Пожаревцу односи се на здравственог радника који је био у контакту са обољелом особом из Бора у Општој болници у Пожаревцу.
Према подацима Батута, највећи број обољелих чине невакцинисана деца млађа од четири године, али и одрасле особе старије од 20 година.
Мале богиње су акутно, веома заразно вирусно обољење које може имати тешку клиничку слику и изазвати озбиљне компликације, па чак и смртни исход. Компликације су чешће код деце млађе од пет година, одраслих старијих од 20 година и особа са ослабљеним имунитетом.
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Међу могућим компликацијама су упала средњег уха, упала плућа и запаљење мозга, док се у ријетким случајевима може јавити и тешко неуролошко обољење које настаје неколико година након инфекције.
Батут упозорава да је правовремена ММР вакцинација најефикаснија и најбезбједнија мјера превенције малих богиња.
Према подацима за 2025. годину, обухват првом дозом ММР вакцине у другој години живота у Србији износио је свега 72,8 одсто, док је другу дозу примило 91 одсто планиране популације.
ММР вакцина штити од малих богиња, заушака и рубеле. Прва доза даје се након навршених 12 мјесеци живота, а друга прије поласка у први разред основне школе.
Из Батута истичу да је од посебног значаја вакцинација све дјеце узраста од 12 месеци до навршених 18 година која нису вакцинисана у складу са календаром обавезне имунизације.
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Епидемиолошка ситуација није повољна ни у другим дијеловима Европе. Према подацима Свјетске здравствене организације, током 2026. године, закључно са 30. септембром, у европском региону регистровано је 15.239 случајева морбила.
Чак 92 одсто свих случајева збиљежрно је у девет земаља, међу којима предњачи Казахстан са 7.333 обољеле особе. Слиједе Русија са 1.416, Турска са 1.141 и Уједињено Краљевство са 1.045 случајева.
Батут наводи да су у истом периоду у европском региону Свјетске здравствене организације забиљежена и два смртна исхода повезана са малим богињама.
(Б92)
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