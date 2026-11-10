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Стиже чак 26 степени: Један дан се посебно истиче

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АТВ редакција
10.11.2026 09:39

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Наредних дана Србију очекују веома честа наоблачења са кишом. Један дан се посебно истиче са температуром од чак 26 степени Целзијуса, јављају метеоролози.

Данас се очекује право јесење вријеме, максимална температура биће од 11 до 17 степени, у Београду до 14.

Већ сутра топлије, максимална температура изнад 15 степени, на западу Србије и до 18.

У четвртак се са југа Медитерана очекује прилив врло топле ваздушне масе.

Максимална температура биће изнад 20 степени.

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Све више ће јачати снажан циклон са Атлантика, уз веома изражена топла јужна струјања.

Најтоплији дан биће петак. Максимална температура биће до љетних 25-26 степени.

Најтоплије ће бити у Подрињу и у Колубарском округу, па ће Ваљево и Лозница са 26 бити најтоплији у Србији и широм Европе, а у Београду ће бити око 25 степени.

Ове врло високе температуре биће посљедица фенског ефекта јужног вјетра.

У петак крајем дана и током ноћи са сјеверозапада се очекује продор хладног фронта са обилним падавинама. Југоисточни вјетар биће у скретању на врло јак сјеверозападни, а температура ће бити у драстичном паду.

Температура ће бити у наглом паду и то за чак 20 степени, а на вишим планинама на југу и југозападу Србије киша ће прећи у снијег.

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Снијег ће падати углавном изнад 800 - 1000 метара надморске висине.

Другог дана викенда биће суво.

Снијег ће бити пролазног карактера, а максимална температура за викенд биће од 5 до 10 степени.

(Телеграф)

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