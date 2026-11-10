Стигли резултати обдукције дјевојке чије је тијело пронађено на Златибору: У телефону нађене поруке

Аутор:АТВ редакција
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Обдукциони налаз тијела 23-годишње држављанке Русије, чије је тијело јуче прије подне пронађено на платоу испред стамбене зграде у ширем центру Златибора, показао је да је смрт наступила усљед пада са висине.
"На тијелу нису пронађене повреде које би указивале на то да је смрт наступила као посљедица неког другог облика насиља, потврђено је у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу.
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У међувремену је утврђен и идентитет страдале дјевојке. Риеч је о А. З. (23), држављанки Русије, која је боравила у изнајмљеном апартману у згради на Златибору испред које је пронађено њено тијело.
Иако резултати обдукције указују на то да је смрт наступила усљед пада, околности под којима је дошло до овог догађаја и даље су предмет полицијске и тужилачке истраге.
Према сазнањима из извора блиских истрази, у апартману у којем је боравила дјевојка примећени су трагови ломљења, што је један од детаља који се проверавају у оквиру утврђивања свих околности догађаја. У апартману се, осим ње у моменту када је пала, налазио и један држављанин Русије, који је након трагедије саслушан у полицији.
"Мушкарац је у полицији изјавио да се дјевојка сама убила, односно да је скочила из апартмана, док се он у том тренутку налазио у купатилу. Након саслушања је пуштен, али му је одузет пасош, с обзиром на то да се провјере и даље настављају", сазнаје се од извора блиског истрази.
Према истом извору, у мобилном телефону страдале дјевојке пронађене су поруке које указују на то да је раније говорила о самоубиству. И овај податак дио је материјала који се провјерава како би се реконструисало шта се догађало у периоду непосредно прије њеног пада.
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Полиција и надлежно тужилаштво настављају рад на утврђивању свих чињеница, укључујући околности боравка дјевојке у апартману, исказ мушкарца који је био са њом, као и друге трагове и доказе прикупљене током увиђаја.
(Курир)
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