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Бањалучанин пијан изазвао незгоду, одузет му аутомобил

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АТВ редакција
10.11.2026 10:27

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Бањалучанин пијан изазвао незгоду, одузет му аутомобил

Бањалучка полиција привремено је одузела аутомобил ”тојота” од М.К. из Бањалуке након што је пијан учествовао у саобраћајној незгоди.

У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила синоћ око 21.40 ачасова, а једини учесник је био М.К.

”На лицу мјеста извршен је увиђај. Испитивањем на присуство алкохола у организму код М.К. је измјерена концентрација од 2,08 g/kg алкохола. Даљим провјерама је утврђено да је исти возач 1. новембра прекршајно санксионисан због обијесне вожње”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да је у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ од М.К. привремено одузет аутомобил и о свему је обавијештен дежурни судија за прекршаје Основног суда у Бањалуци.

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Тагови :

одузет аутомобил

пијани возач

алкотест

Саобраћајна незгода

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