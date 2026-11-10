Бањалучанин пијан изазвао незгоду, одузет му аутомобил

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучка полиција привремено је одузела аутомобил ”тојота” од М.К. из Бањалуке након што је пијан учествовао у саобраћајној незгоди.
У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила синоћ око 21.40 ачасова, а једини учесник је био М.К.
”На лицу мјеста извршен је увиђај. Испитивањем на присуство алкохола у организму код М.К. је измјерена концентрација од 2,08 g/kg алкохола. Даљим провјерама је утврђено да је исти возач 1. новембра прекршајно санксионисан због обијесне вожње”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ од М.К. привремено одузет аутомобил и о свему је обавијештен дежурни судија за прекршаје Основног суда у Бањалуци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
15 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму