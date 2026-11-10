Полиција пронашла 51 возило: Акција код Кнежева против недозвољене трговине

Аутор:Стеван Лулић
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У великој акцији против недозвољене трговине полиција и инспекција су јуче, у Јаворанима код Кнежева, пронашли чак 51 возило и десетине резервних дијелова.
Особа Д.Б. је у овом случају је осумњичена за кривично дјело "Недозвољена трговина".
"Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево су јуче заједно са надлежном инспекцијском службом извршили контролу једне локације у мјесту Јаворани, којом приликом су пронашли укупно 51 возило као и више дестина разних резервних дијелова за возила. Контролом је утврђено да лице Д.Б. из Кнежева послује без одобрења за трговину издатог од стране надлежног органа", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О случају је обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу "Недозвољена трговина".
Наложено је да полиција изврши увиђај и криминалистичку обраду лица Д.Б., те предузме друге неопходне мјере и радње.
"Након документовања и комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука биће доствљен извјештај о почињеном кривичном дјелу", закључују у ПУ Бањалука.
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