Отац који је кћерку држао заробљену у кади и мучио је осуђен на осам година

Аутор:АТВ редакција
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Урош Пашајлић, који је своју тада осмогодишњу кћерку држао заточену у стану на Звездари, правоснажно је осуђен на осам година и осам мјесеци затвора због насиља у породици и злостављања и мучења.
Ово је случај који је дубоко потресао Србију због језивих детаља мучења који су описани у оптужници против “оца из пакла”.
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Дјевојчицу су у купатилу у кади пронашли полицајци 24. марта 2023.године, када је Пашајлићева тадашња партнерка Ивана Ж. дошла у полицијску станицу и пријавила га за насиље. Том приликом полицији је рекла да он има кћерку која би могла да буде сама у изнајмљеном стану.
Полицајци су одмах отишли на адресу на Звездари, провалили у стан и затекли дјевојчицу у кади у купатилу, потпуно изнемоглу.
Пашајлић је ухапшен четири дана касније у стану свог пријатеља, након што се скривао од полиције.
Мајка дјевојчице Невена Т. је током свједочења говорила о оцу своје кћерке.
"Отац је хтио да имамо бебу, ја сам чак и размишљала да абортирам. Он јој је дао име", рекла је она.
Невена је затим рекла да, иако је видјела да је он признао да је кћерку држао заточену, да се она њега ипак сјећа на другачији начин.
"Ја њега таквог не познајем. Он је кћерку избавио из Дома", рекла је Невена.
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Отац девојчице на суђењу се понашао бизарно – док о својој кћеркици није желио да говори или је причао о њој смирено, када је говорио о својој партнерки Ивани Ж. сав је био усплахирен.
Током суђења, Пашајлић је говорио о конзумирању наркотика и алкохола, док је у појединим навратима покушавао да одговорност пребаци на своју тадашњу партнерку, која га је и пријавила полицији.
На једном од рочишта, он је брутално вријеђао своју жртву Ивану Ж., говорио је да је она крива за то што је своје осмогодишње дијете остављао само, а када би га неко питао о кћеркици, не би одговарао. Кратко је само рекао да је “није закључао у купатилу”. Глас му је био раван, миран.
(Блиц)
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