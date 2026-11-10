Најмање пет мртвих: Сударило се 50 возила

Аутор:АТВ редакција
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Најмање пет људи је погинуло, а десетине су повријеђене у два већа ланчана судара у којима је учествовало више од 50 возила на бугарском ауто-путу Тракиа код Зимнитасе у уторак 10. новембра, према прелиминарним извјештајима хитних служби и локалних власти.
Инциденти су се догодили у оба смјера ауто-пута, између петљи Зимница и Кабиле, гдје су густа магла и мокар коловоз драстично смањили видљивост.
Прва дојаве примљена је око 7:10 сати ујутро о судару на 289. километру у траке према Бургасу. Други судар пријављен је убрзо након тога на коловозу према Софији, са још једним масовним сударом који се догодио близу 294. километра, у близини петље Зимница. Вјерује се да је више од 50 путничких аутомобила, камиона, полуприколица, комбија и аутобуса учествовало у овим несрећама.
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Пријављени број настрадалих варира. Бугарски национални радио (БНР) јавио је о најмање пет мртвих, док је Диана Русинова, предсједник Европског центра за транспортну политику, објавила на Фејсбуку да је више од 10 људи погинуло, а преко 50 повријеђено. Она је нагласила да ове бројке још увијек нису званично потврђене.
"Према непровјереним извјештајима, на аутопуту Тракиа има више од 10 мртвих и преко 50 повријеђених! Ово је резултат недостатка саобраћајне сигнализације и промјењивих свјетлосних знакова на путу... Немар је апсолутан!", написала је Русинова.
Регионални гувернер Јамбола Георги Чалаков изјавио је за "Нова Њуз" да има потврђених жртава, док је начелник саобраћајне полиције у Јамболу, главни инспектор Тодор Мишинев, такође упозорио на вјероватне смртне исходе.
"Дефинитивно има мртвих", изјавио је Чалаков.
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"Људи су заробљени. Нажалост, вјероватно има смртних случајева", казао је Мишинев.
Хитне екипе из Јамбола, Сливена и Бургаса су распоређене на терену, заједно са полицијом и ватрогасцима. Активиран је систем упозорења БГ-АЛЕРТ, а екипе хитне медицинске помоћи проводе операције спашавања и евакуације. У помоћ је упућена и војска.
Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL— една българка (@transbulgaria) November 10, 2026
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