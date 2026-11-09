Logo

Novi saziv Predsjedništva BiH preuzima dužnost u ponedjeljak

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 18:44

Komentari:

0
Novi saziv Predsjedništva BiH preuzima dužnost u ponedjeljak

Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH zvanično će preuzeti dužnost u ponedjeljak, 16. novembra, na konstitutivnoj sjednici ovog tijela.

Sjednica će početi u 16.00 časova, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Novi saziv Predsjedništva BiH činiće Željka Cvijanović, član iz reda srpskog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda, te Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda.

Cvijanovićeva i Bećirović osvojili su drugi uzastopni četvorogodišnji mandat, dok će Filipovićeva, kandidat HDZ-a BiH, u Predsjedništvu BiH zamijeniti dosadašnjeg člana iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića

Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH dužnost će obavljati od 2026. do 2030. godine, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Predsjedništvo BiH

sjednica

Željka Cvijanović

Denis Bećirović

Darijana Filipović

Komentari (0)

Više iz rubrike

Vlada FBiH planira novo zaduženje od 40 miliona KM

BiH

Vlada FBiH planira novo zaduženje od 40 miliona KM

3 h

0
Federacija se zadužuje za 40 miliona KM

BiH

Federacija se zadužuje za 40 miliona KM

6 h

0
Adnan Delić

BiH

Adnan Delić podnio ostavku

8 h

0
Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara

BiH

Košarac: Manipulativno licemjerje stanuje u Delegaciji EU, a takav im je izvještaj o BiH

8 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima