Autor:ATV redakcija
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Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH zvanično će preuzeti dužnost u ponedjeljak, 16. novembra, na konstitutivnoj sjednici ovog tijela.
Sjednica će početi u 16.00 časova, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.
Novi saziv Predsjedništva BiH činiće Željka Cvijanović, član iz reda srpskog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda, te Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda.
Cvijanovićeva i Bećirović osvojili su drugi uzastopni četvorogodišnji mandat, dok će Filipovićeva, kandidat HDZ-a BiH, u Predsjedništvu BiH zamijeniti dosadašnjeg člana iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića
Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH dužnost će obavljati od 2026. do 2030. godine, prenosi Srna.
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