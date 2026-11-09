Vlada FBiH planira novo zaduženje od 40 miliona KM

Federacija Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu premijer Nermin Nikšić, planira novo zaduženje od 40 miliona KM emisijom obveznica putem aukcije na Sarajevskoj berzi.

Prema objavljenom javnom pozivu, aukcija je zakazana za 17. novembar 2026. godine, dok je rok dospijeća obveznica 18. novembar 2033. godine. To znači da će Federacija BiH preuzeti obavezu vraćanja glavnice za sedam godina, uz redovno plaćanje kamata tokom tog perioda.

Planirana je emisija ukupno 40.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM, čime bi se osiguralo ukupno 40 miliona KM.

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Aukcija će biti održana 17. novembra, s početkom u 9 sati, dok će investitori kupovne naloge moći dostavljati do 10 sati. Riječ je o aukciji na primarnom tržištu, koja će biti provedena metodom višestruke cijene.

Kamatna stopa neće biti unaprijed određena, nego će biti utvrđena nakon završetka aukcije, na osnovu ponuđenih stopa prinosa do dospijeća.

Obveznice će imati fiksnu kamatnu stopu, a Federacija BiH obavezaće se da kamatu isplaćuje svakih šest mjeseci, počevši od datuma poravnanja transakcija.

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Za razliku od kamata, glavnica duga neće se otplaćivati postepeno, nego jednokratno, 18. novembra 2033. godine. Time će obaveza vraćanja cjelokupnog iznosa glavnice dospjeti sedam godina nakon novog zaduženja.

Rezultati aukcije trebali bi biti objavljeni 17. novembra, najkasnije do 16 sati, na službenim stranicama Federalnog ministarstva finansija i Sarajevske berze.

Investitori s kojima budu zaključene transakcije obavezni su izvršiti uplatu sredstava najkasnije do 12 sati 18. novembra 2026. godine, na depozitni račun Federalnog ministarstva finansija.

(Politički.ba)