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Počeo generalni štrajk zaposlenih u srednjim školama

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АТВ редакција
09.11.2026 11:00

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Školske klupe u učionici.
Foto: Pixabay

Zaposleni u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona stupili su jutros u generalni štrajk tražeći od kantonalnih vlasti izradu novih pedagoških standarda i stavljanje van snage postojećeg pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju.

U skladu sa zakonskom obavezom obezbjeđivanja minimuma radnih aktivnosti, nastava se održava samo za maturante.

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Odluku o stupanju u generalni štrajk Kantonalni sindikat srednjeg obrazovanja donio je nakon što je postupak mirenja između predstavnika sindikata i Vlade Unsko-sanskog kantona okončan bez sporazuma.

Iz Sindikata su naglasili da će štrajk trajati do ispunjavanja njihovih zahtjeva.

(Srna)

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Tagovi :

Štrajk

Unsko-sanski kanton

Srednja škola

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