Počeo generalni štrajk zaposlenih u srednjim školama

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zaposleni u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona stupili su jutros u generalni štrajk tražeći od kantonalnih vlasti izradu novih pedagoških standarda i stavljanje van snage postojećeg pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju.
U skladu sa zakonskom obavezom obezbjeđivanja minimuma radnih aktivnosti, nastava se održava samo za maturante.
Banja Luka
Radovi usporavaju saobraćaj kod Narodne skupštine u Banjaluci
Odluku o stupanju u generalni štrajk Kantonalni sindikat srednjeg obrazovanja donio je nakon što je postupak mirenja između predstavnika sindikata i Vlade Unsko-sanskog kantona okončan bez sporazuma.
Iz Sindikata su naglasili da će štrajk trajati do ispunjavanja njihovih zahtjeva.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu