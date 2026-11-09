Počeo generalni štrajk zaposlenih u srednjim školama

Zaposleni u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona stupili su jutros u generalni štrajk tražeći od kantonalnih vlasti izradu novih pedagoških standarda i stavljanje van snage postojećeg pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju.

U skladu sa zakonskom obavezom obezbjeđivanja minimuma radnih aktivnosti, nastava se održava samo za maturante.

Banja Luka Radovi usporavaju saobraćaj kod Narodne skupštine u Banjaluci

Odluku o stupanju u generalni štrajk Kantonalni sindikat srednjeg obrazovanja donio je nakon što je postupak mirenja između predstavnika sindikata i Vlade Unsko-sanskog kantona okončan bez sporazuma.

Iz Sindikata su naglasili da će štrajk trajati do ispunjavanja njihovih zahtjeva.

(Srna)