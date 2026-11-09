Policija kažnjavala konobare

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su 09. novembra sankcionisali radnike i vlasnike tri ugostiteljska objekata na području Laktaša, Prnjavora i Kotor Varoša, zbog počinjenih prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Policijski službenici su preduzimanjem mjera i radnji utvrdili da su u navedenim ugostiteljskim objektima radnici tokom večeri posluživali razna alkoholna pića maloljetnim licima.

Članom 25. Zakona o javnom redu i miru propisano je da su pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu, ugostitelji i pojedinci prekršajno odgovorni ukoliko pri prometu alkoholnih pića za potrošnju na licu mjesta daju alkohol očigledno pijanom licu, maloljetniku, duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja.

Policijska uprava Banjaluka apelovala je na sve vlasnike ugostiteljskih objekata, odgovorna lica i ugostiteljske radnike da se u cilju zaštite zdravlja građana, a posebno mladih, te očuvanja javnog reda i mira striktno pridržavaju zakonskih odredbi i ne poslužuju alkohol maloljetnim licima i ranjivim kategorijama.